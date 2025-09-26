Матч «Ростов» — «Краснодар» 27 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Команда Джонатана Альбы неудачно начала сезон, оказавшись в нижней части турнирной таблицы, но в последнее время наметился тренд на улучшение результатов: желто-синие уже на 11-м месте, в четырех последних турах ни разу не проиграли, а две недели назад дома одолели прямого конкурента «Краснодара» в борьбе за лидерство московский ЦСКА со счетом 1:0. Так что недооценивать ростовчан Мураду Мусаеву и его подопечным никак нельзя. Тем более, что «Краснодар», хотя и лидирует до сих пор в РПЛ, но в предыдущем туре впервые за пару месяцев проиграл, уступив дома экс-чемпиону «Зениту» со счетом 0:2. Теперь «быкам» нужно реабилитироваться и оборонять первое место: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и дерзкая «Балтика» совсем близко. Южное дерби обещает быть по традиции напряженным и эмоциональным. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.