Матч «Ростов» — «Краснодар» 27 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Краснодаром».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:00 мск на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Егор Егоров (Нижний Новгород). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Встречи «Ростова» и «Краснодара» прозвали Южным дерби, и постепенно это противостояние стало важным и принципиальным для российского чемпионата. На протяжении нескольких лет команды были сопоставимы по классу, но в последнее время краснодарские «быки» явно вырвались вперед, а на этот раз пожалуют на «Ростов Арену» и вовсе в ранге действующих чемпионов страны. Впрочем, в южном дерби у «Краснодара» и раньше был заметный перевес по личным встречам. Из 30 очных матчей в РПЛ черно-зеленые выиграли ровно половину, еще 12 игр завершились вничью, и только три раза ростовчане добивались успеха.

Команда Джонатана Альбы неудачно начала сезон, оказавшись в нижней части турнирной таблицы, но в последнее время наметился тренд на улучшение результатов: желто-синие уже на 11-м месте, в четырех последних турах ни разу не проиграли, а две недели назад дома одолели прямого конкурента «Краснодара» в борьбе за лидерство московский ЦСКА со счетом 1:0. Так что недооценивать ростовчан Мураду Мусаеву и его подопечным никак нельзя. Тем более, что «Краснодар», хотя и лидирует до сих пор в РПЛ, но в предыдущем туре впервые за пару месяцев проиграл, уступив дома экс-чемпиону «Зениту» со счетом 0:2. Теперь «быкам» нужно реабилитироваться и оборонять первое место: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и дерзкая «Балтика» совсем близко. Южное дерби обещает быть по традиции напряженным и эмоциональным. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2,07. Ничья идет с коэффициентом 3,90, а победа «Ростова» оценивается в 3,50. Голы зрители, вероятно, увидят. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1,86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2,00.

