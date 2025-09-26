Стали известны составы на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

В Самаре состоится матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо». Матч начнется в 18 часов по московскому времени.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Лепский, Костанца, Божин, Рахманович, Баньяц, Олейников, Игнатенко.
«Динамо Москва»: Лунев, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Кутицкий, Фомин, Маухуб, Сергеев.
«Крылья Советов» и «Динамо» набрали по 12 очков в 9 матчах Премьер-лиги. По дополнительным показателям москвичи находятся на 8-й строчке турнирной таблицы, а самарцы — на 10-й.