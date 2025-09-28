Матч ЦСКА — «Балтика» 28 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Кто бы мог подумать, что к концу сентября ЦСКА и только что вернувшаяся из Первой лиги «Балтика» окажутся соседями в таблице. И их очная встреча будет претендовать на звание главного матча 10-го тура. У армейцев лишь на очко больше, чем у калининградцев, причем у последних до сих пор нет ни одного поражения в чемпионате, чем кроме них может похвастать только лидирующий после субботних матчей «Локомотив». А ведь ЦСКА, по всеобщему мнению, пока проводит сильный сезон, и перспективы у команды Фабио Челестини в борьбе за чемпионство кажутся интересными и реалистичными.