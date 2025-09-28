Матч ЦСКА — «Балтика» 28 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 14:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Кто бы мог подумать, что к концу сентября ЦСКА и только что вернувшаяся из Первой лиги «Балтика» окажутся соседями в таблице. И их очная встреча будет претендовать на звание главного матча 10-го тура. У армейцев лишь на очко больше, чем у калининградцев, причем у последних до сих пор нет ни одного поражения в чемпионате, чем кроме них может похвастать только лидирующий после субботних матчей «Локомотив». А ведь ЦСКА, по всеобщему мнению, пока проводит сильный сезон, и перспективы у команды Фабио Челестини в борьбе за чемпионство кажутся интересными и реалистичными.
Как же «Балтике» с куда более скромными возможностями и амбициями удается идти практически вровень к концу первой трети чемпионата? Ответ кроется в фигуре главного тренера балтийцев. Андрей Талалаев уже делал попытки добиться успеха как тренер с «Волгой», «Тамбовом», «Химками», «Ахматом», «Торпедо», но этап с «Балтикой» пока получается лучше всего: уверенное первое место дивизионом ниже и невероятный старт в РПЛ. Особенно Талалаеву и его подопечным удаются рандеву с топ-клубами. На разгром «Спартака» (3:0), безусловно, повлияли удаления в составе соперника, но в ничейных матчах с «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом» по игре «Балтика» реально претендовала на победы.
С командой Челестини Талалаев уже успел встретиться дважды, но в рамках Кубка России (0:2 и 1:1 с победой по пенальти), где практически все клубы РПЛ проверяют резерв, а он у ЦСКА получше. Красно-синие очень хороши на своем стадионе, но «Балтика» не признает авторитетов и способна навязать фавориту борьбу. Как уже произошло в кубковом матче. У ЦСКА мотивации не меньше: в случае домашней победы армейцы единолично возглавят таблицу чемпионата. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом. Коэффициент на победу армейцев составляет 1,88, а на выигрыш «Балтики» — 4,40. В случае верно угаданной ничьей, ставка на нее будет умножена в 3,45 раза. Матч ожидается результативным, судя по коэффициенту на тотал больше 1.5 — 1,33. Вероятность, что в игре будет забито менее двух голов, оценивается коэффициентом 3,07.