Матч «Спартак» — «Пари НН» 28 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 28 сентября, состоится матч 10-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Пари НН».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Рафаэль Шафеев (Волгорад). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Спартак» привыкает к жизни без Деяна Станковича. Нет, серба не уволили (пока), и он продолжает управлять командой, только не может быть рядом с ней непосредственно на матчах, где во время дисквалификации сроком в месяц за бурное проявление эмоций в дерби против «Динамо», его подменяет более спокойный Ненад Сакич. Без Станковича «Спартак» успел взять 3 очка в матче с самарскими «Крыльями», слегка улучшив свое турнирное положение, но игра предыдущего тура вышла для красно-белых непростой, а победа со счетом 2:1 — волевой. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

С «Пари НН» «Спартак» также на своем поле, наверное, должен справляться и без Станковича, ведь нижегородцы под началом белорусского специалиста Алексея Шпилевского пока являются одним из главных претендентов на вылет и после 9 туров идут на предпоследнем месте. Безусловно, сказывается то, что команда уже пару месяцев скитается по городам и весям, не имея возможности играть на своей прекрасной домашней арене, которая принимала матчи ЧМ-2018, а теперь находится в ремонте. В ближайшее время ситуация изменится к лучшему, но со «Спартаком» в любом случае играть придется в гостях, где нижегородцы в рамках РПЛ не забивали четыре года, с единственной победы в 2021 году. Был, правда, еще веселый кубковый матч, который «Спартак» выиграл с удивительным счетом 5:4, но тоже достаточно давно, а последний, тоже в Кубке, завершился жестоким разгромом 4:0.

Матч рискует быть пожароопасным с точки зрения судейства, ведь Алексей Шпилевский постоянно на него жалуется, в последний раз в предыдущем туре после обидного поражения от «Ахмата» с пенальти, а затем решающим голом в добавленное время, «Спартак» тоже как будто притягивает к себе скандалы со спорными решениями арбитров, а получивший назначение на эту игру Рафаэль Шафеев прилично напортачил (это официальный вердикт ЭСК РФС) в недавнем матче ЦСКА и «Краснодара», пусть сильный ход с удалением лидера «быков» Джона Кордобы и признан верным.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1,24. Ничья идет за 5,95, а победа «Пари НН» оценивается в 12,50. Вместе с тем аналитики ждут результативный игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2,33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,61. Прежде всего, голов ждут, конечно, от «Спартака».

Футбол. Премьер-лига
28.09
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.60
П2
11.75