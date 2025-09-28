Матч «Спартак» — «Пари НН» 28 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

С «Пари НН» «Спартак» также на своем поле, наверное, должен справляться и без Станковича, ведь нижегородцы под началом белорусского специалиста Алексея Шпилевского пока являются одним из главных претендентов на вылет и после 9 туров идут на предпоследнем месте. Безусловно, сказывается то, что команда уже пару месяцев скитается по городам и весям, не имея возможности играть на своей прекрасной домашней арене, которая принимала матчи ЧМ-2018, а теперь находится в ремонте. В ближайшее время ситуация изменится к лучшему, но со «Спартаком» в любом случае играть придется в гостях, где нижегородцы в рамках РПЛ не забивали четыре года, с единственной победы в 2021 году. Был, правда, еще веселый кубковый матч, который «Спартак» выиграл с удивительным счетом 5:4, но тоже достаточно давно, а последний, тоже в Кубке, завершился жестоким разгромом 4:0.