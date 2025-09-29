Радимов назвал фаворита РПЛ по итогам трети сезона-2025/26

— Несколько туров назад мы уже вешали золотые медали на «Краснодар». И все думали, что фаворит матча как раз с «Зенитом» именно «Краснодар» на своем поле. Но тут происходит совершенно обратная картина: «Зенит» прибавляет, у них появляется лидер — Глушенков, и «Зенит» прибавляет сейчас. Сине-бело-голубые уже в двух очках от лидера.