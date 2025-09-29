Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.18
П2
3.38
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.10
П2
2.62
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.98
П2
5.28
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.55
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2

Радимов назвал фаворита РПЛ по итогам трети сезона-2025/26

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о главных фаворитах РПЛ после 10-го тура.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

В сезоне-2025/26 РПЛ ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. На втором месте располагается «Локомотив» с 20 очками, третью строчку занимает действующий чемпион «Краснодар», отставая от «железнодорожников» по дополнительным показателям. «Зенит» идет на 4-м месте с 19 баллами.

— Несколько туров назад мы уже вешали золотые медали на «Краснодар». И все думали, что фаворит матча как раз с «Зенитом» именно «Краснодар» на своем поле. Но тут происходит совершенно обратная картина: «Зенит» прибавляет, у них появляется лидер — Глушенков, и «Зенит» прибавляет сейчас. Сине-бело-голубые уже в двух очках от лидера.

«Спартак» с такими игроками тоже [фаворит]. Уже Станковича давно «уволили» все, а он подбирается к лидерам. И «Динамо» прибавляет. Все гранды наверху, и этим чемпионат будет интересен.

В моем понимании, у меня субъективное мнение, все равно «Зенит» возьмет титул. С тем составом и с тем, что работа Семака и тренерского штаба будет прибавлять еще больше. В последних матчах клуб это показывает, поэтому он фаворит«, — приводит слова Радимова “Матч ТВ”.

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Акроном», «Краснодар» на своем поле примет грозненский «Ахмат», ЦСКА дома сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» отправится в гости к московскому «Динамо».