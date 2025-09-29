Радимов назвал фаворита РПЛ по итогам трети сезона-2025/26

В сезоне-2025/26 РПЛ ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. На втором месте располагается «Локомотив» с 20 очками, третью строчку занимает действующий чемпион «Краснодар», отставая от «железнодорожников» по дополнительным показателям. «Зенит» идет на 4-м месте с 19 баллами.
— Несколько туров назад мы уже вешали золотые медали на «Краснодар». И все думали, что фаворит матча как раз с «Зенитом» именно «Краснодар» на своем поле. Но тут происходит совершенно обратная картина: «Зенит» прибавляет, у них появляется лидер — Глушенков, и «Зенит» прибавляет сейчас. Сине-бело-голубые уже в двух очках от лидера.
«Спартак» с такими игроками тоже [фаворит]. Уже Станковича давно «уволили» все, а он подбирается к лидерам. И «Динамо» прибавляет. Все гранды наверху, и этим чемпионат будет интересен.
В моем понимании, у меня субъективное мнение, все равно «Зенит» возьмет титул. С тем составом и с тем, что работа Семака и тренерского штаба будет прибавлять еще больше. В последних матчах клуб это показывает, поэтому он фаворит«, — приводит слова Радимова “Матч ТВ”.
В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Акроном», «Краснодар» на своем поле примет грозненский «Ахмат», ЦСКА дома сыграет со «Спартаком», а «Локомотив» отправится в гости к московскому «Динамо».