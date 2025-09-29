Ричмонд
Геннадий Орлов: Не знаю, зачем «Динамо» пригласило Карпина

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в шоу «Про наш футбол» высказался против совмещение постов Валерием Карпиным в «Динамо» и сборной России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

— Я так понимаю, вы против совмещения постов?

— Ну, а зачем? Слушай, Лунев, вратарь, сказал так, по-простецки. Правда, он его потом не поставил в следующем матче, но неважно. Ну зачем это, зачем эта сложность?

— Ну, а что, там сейчас сборная какая? По сути, тренировочный лагерь для всех. То есть лишняя нагрузка, переезды?

— Ну, конечно. Зачем это для «Динамо»? Причем «Динамо» на этот сезон не скрывало — они вообще пошли за золотыми медалями. Но сейчас у них явно игра не поставлена, у них просто лоскутки. Объективно сам себя Карпин поставил в сложнейшую ситуацию.

— А от чего он сейчас должен отказаться — от сборной или от «Динамо»?

— Это должен клуб решить. Они сейчас подобрались вот к этой группе [лидеров], но как они будут играть? Потому что там вопрос-то [о будущем Карпина] уже стоял. Я помню, Лещенко, главный болельщик «Динамо» и певец замечательный, сказал: «Я пойму Валерия Карпина, если он уйдет из “Динамо”. Я прочитал это, это было. Ну, сложно это. Карпин любит игроков, которых он сам делает, а у него сейчас половина команды — иностранцы, которые его, может быть, даже и не понимают, поэтому и сделать что-то настоящее, создать игру [сложно]».

— Карпин сказал недавно: «Ни как футболист, ни как тренер я особо ничего не достиг».

— Это правильно. Я только не знаю, зачем «Динамо» его пригласило.

— Ну как футболист-то достиг.

— Я говорю — как тренер, у него же статусов нет. Все-таки, когда приглашают тренера, я убежден, что надо того, который уже знает, что такое вкус победы, если вы его под такие деньги большие приглашаете, понимаешь. Ну, наверное, это логично, что он уже испытал, он знает, как вот все это может быть. До этого у него «Ростов» 8-е место занял? Но то «Ростов». А здесь московское «Динамо» — давление совсем другое со всех сторон. И сейчас ему надо поставить командную игру. За счет чего? Полузащиты у него нет.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» в июне этого года. В стартовых десяти турах москвичи набрали 15 очков и находятся на седьмом месте в Российской Премьер-лиге. От лидирующего ЦСКА бело-голубые отстают на шесть баллов.

