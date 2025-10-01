Генич: У Глушенкова в «Зените» были психологические проблемы

«Я не знаю, открою я там инсайд или нет. Но действительно были проблемы у Макса Глушенкова, и, насколько я знаю, к нему приезжал Николай Юрьевич Ларин — дипломированный психолог. Все мы знаем, как чертановские воспитанники относятся к Николаю Юрьевичу. Сам приезжал или по просьбе Макса? Сам приехал, чтобы поговорить с Максом, потому что он знал и понимал, что есть какие-то, как сказать, проблемки у Глушенкова с Семаком. И Николай Юрьевич приезжал, вел разговор, беседу. И у Макса папа — футболист, и с ним тоже, разумеется, разговор был. Ну и вот, видимо, достучались, потому что именно после этого разговора, визита Николая Юрьевича, Макс, может быть, что-то пересмотрел», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».