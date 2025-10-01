Ричмонд
Генич: У Глушенкова в «Зените» были психологические проблемы

Российский комментатор Константин Генич высказался о ситуации с нападающим Максимом Глушенковым в санкт-петербургском «Зените».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Я не знаю, открою я там инсайд или нет. Но действительно были проблемы у Макса Глушенкова, и, насколько я знаю, к нему приезжал Николай Юрьевич Ларин — дипломированный психолог. Все мы знаем, как чертановские воспитанники относятся к Николаю Юрьевичу. Сам приезжал или по просьбе Макса? Сам приехал, чтобы поговорить с Максом, потому что он знал и понимал, что есть какие-то, как сказать, проблемки у Глушенкова с Семаком. И Николай Юрьевич приезжал, вел разговор, беседу. И у Макса папа — футболист, и с ним тоже, разумеется, разговор был. Ну и вот, видимо, достучались, потому что именно после этого разговора, визита Николая Юрьевича, Макс, может быть, что-то пересмотрел», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Плюс Сергею Богдановичу очень сложно к нему подобрать ключик. Но вроде бы как сейчас удалось это сделать, потому что я знаю, что и Глушенков с Семаком пообщались, всё наладили, и, судя по всему, как сейчас Макс выглядит и где он играет, и как он играет, это всё пока следствие вот этих разговоров. Сейчас пошёл такой снова конфетно-букетный [период], где ему дают возможность себя реализовать. В футболе не бывает мелочей, и действительно, может быть, какой-то разговор», — добавил Генич.

Максим Глушенков перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива». В общей сложности на счету Глушенкова 37 матчей за петербургскую команду, в которых он забил 19 мячей и сделал 9 голевых передач.

После 10 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 19 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, на 2 балла отставая от лидирующего ЦСКА. В субботу, 4 октября, подопечные Сергея Семака сыграют на выезде против «Акрона». Начало встречи — в 13 часов по московскому времени.

