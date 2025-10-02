Бубнов считает, что «Зенит» выиграет 19 из 20 оставшихся игр РПЛ

По мнению бывшего защитника сборной СССР, чемпионом станет «Зенит», который наберет 77 очков. Вторым финиширует «Краснодар» (71), а тройку призеров замкнет ЦСКА (69). Из РПЛ по итогам сезона вылетят «Пари НН» (11) и «Сочи» (17), а в зоне стыковых матчей закончат «Акрон» (17) и «Оренбург» (18).
При этом Бубнов подчеркнул, что его прогноз сделан на основе первых десяти туров. По его мнению, в первой трети чемпионата «Зенит» показал наиболее стабильную игру и имеет наибольшие шансы на чемпионский титул.
Стоит отметить, что ни один клуб не набирал 77 очков в 30-матчевом сезоне РПЛ. Рекордным результатом являются 72 очка, которые были набраны «Спартаком» в сезоне-1999 и «Зенитом» в сезоне-2019/20.
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 19 набранных очков. Согласно прогнозу Бубнова, «сине-бело-голубые» в оставшихся 20 матчах одержат 19 побед и один раз сыграют вничью.
На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет ЦСКА, который опережает ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» на один балл.