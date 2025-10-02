Мажич анонсировал большие прибавки к зарплатам арбитров РПЛ

Ричмонд
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо Мх
:
Ростов
П1
2.85
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
19:45
Рома
:
Лилль
П1
1.73
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Болонья
:
Фрайбург
П1
1.93
X
3.66
П2
4.19
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Утрехт
П1
2.06
X
3.71
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Селтик
:
Брага
П1
1.90
X
3.85
П2
4.08
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Янг Бойз
П1
2.71
X
3.55
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Ницца
П1
1.76
X
4.05
П2
4.75
Футбол. Лига Европы
19:45
Лудогорец
:
Бетис
П1
4.80
X
3.95
П2
1.77
Футбол. Лига Европы
19:45
Панатинаикос
:
Гоу Эхед Иглз
П1
1.61
X
4.49
П2
5.36
Футбол. Лига Европы
19:45
Виктория Пл
:
Мальме
П1
1.91
X
3.75
П2
4.17
Футбол. Лига конференций
19:45
Динамо К
:
Кристал Пэлас
П1
6.22
X
4.55
П2
1.54
Футбол. Лига конференций
19:45
Ягеллония
:
Хамрун Спартанс
П1
1.21
X
7.36
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
19:45
КуПС
:
Дрита
П1
1.61
X
4.17
П2
6.10
Футбол. Лига конференций
19:45
Лозанна
:
Брейдаблик
П1
1.39
X
5.76
П2
7.20
Футбол. Лига конференций
19:45
Лех
:
Рапид В
П1
2.41
X
3.71
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:45
Ноа
:
Риека
П1
2.21
X
3.57
П2
3.36
Футбол. Лига конференций
19:45
Омония
:
Майнц
П1
4.00
X
3.75
П2
1.91
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
Шкендия
П1
1.17
X
8.00
П2
21.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Зриньски
:
Линколн
П1
1.39
X
4.80
П2
7.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
П1
3.70
X
4.17
П2
1.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
П1
1.73
X
3.96
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
П1
1.54
X
4.72
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
П1
3.15
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
П1
1.78
X
4.21
П2
4.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
П1
2.76
X
3.59
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
П1
1.46
X
5.12
П2
6.64
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
П1
2.09
X
3.79
П2
3.48
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
П1
6.09
X
4.77
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
П1
3.42
X
3.50
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
П1
1.34
X
5.64
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
П1
1.95
X
3.83
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
П1
1.72
X
3.75
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
П1
4.15
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
П1
3.69
X
3.86
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Мажич анонсировал большие прибавки к зарплатам арбитров РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «Спорт-Экспрессу» анонсировал повышение зарплат российских арбитров.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: В. Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

«Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров и ВАР, но также повысятся заработки и у ассистентов, резервных и так далее. Уверен, судьи этим будут очень довольны. Мы хотим, чтобы никто не думал, что может получить что-то на стороне — чтобы профессия арбитра оплачивалась достойно, и у людей даже мысли не было поступить нечестно. Надеемся, изменения будут приняты до конца текущего года», — сказал Мажич.

Перед стартом нынешнего сезона РФС увеличил размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей РПЛ. Гонорар главного судьи сейчас составляет 214 тыс. рублей, ассистентов рефери и арбитра ВАР — 107 тыс. рублей, помощника видеоарбитра и инспектора матча — 53,5 тыс. рублей, резервного арбитра — 26,7 тыс. рублей.

Мажич является бывшим арбитром ФИФА. Он работал на матчах ЧМ-2014 в Бразилии и ЧМ-2018 в России, а также обслуживал финал Лиги чемпионов 2018 года между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). После завершения судейской карьеры в 2020 году Мажич начал работу по обучению арбитров. Летом 2023 года Мажич возглавил департамент судейства и инспектирования РФС.