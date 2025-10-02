Мажич анонсировал большие прибавки к зарплатам арбитров РПЛ

«Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров и ВАР, но также повысятся заработки и у ассистентов, резервных и так далее. Уверен, судьи этим будут очень довольны. Мы хотим, чтобы никто не думал, что может получить что-то на стороне — чтобы профессия арбитра оплачивалась достойно, и у людей даже мысли не было поступить нечестно. Надеемся, изменения будут приняты до конца текущего года», — сказал Мажич.
Перед стартом нынешнего сезона РФС увеличил размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей РПЛ. Гонорар главного судьи сейчас составляет 214 тыс. рублей, ассистентов рефери и арбитра ВАР — 107 тыс. рублей, помощника видеоарбитра и инспектора матча — 53,5 тыс. рублей, резервного арбитра — 26,7 тыс. рублей.
Мажич является бывшим арбитром ФИФА. Он работал на матчах ЧМ-2014 в Бразилии и ЧМ-2018 в России, а также обслуживал финал Лиги чемпионов 2018 года между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). После завершения судейской карьеры в 2020 году Мажич начал работу по обучению арбитров. Летом 2023 года Мажич возглавил департамент судейства и инспектирования РФС.