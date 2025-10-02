Бабаев — о деле Федотова: Жаль времени и репутационных потерь

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS). ЦСКА должен выплатить компенсацию в размере € 630 704.
"Исковые требования были существенно выше — больше 2 миллионов евро, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате РФС мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба. Команда занимала второе место в РПЛ, побеждала в Кубке. Но, как это часто бывает в футболе, уходят тренеры, футболисты и менеджеры. И этот момент настал. Но мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях.
К сожалению, этого не получилось. Ожидания представителей Федотова были существенно выше, поэтому та сумма, которую мы предлагали, очень близка к той, которую присудил CAS. Она не была принята стороной Федотова, таким образом, дело перешло в юрисдикционные органы. В первой инстанции требования истца были полностью признаны необоснованными. После этого было длительное рассмотрение дела в CAS. В итоге три оклада, вот и вся история. Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше«, — сказал Бабаев “СЭ”.
Федотов возглавлил ЦСКА с 2022 года по 2024-й. Летом 2024 года клуб объявил об уходе специалиста, расторгнув с ним контракт досрочно. Федотову в том же году отказали в компенсации со стороны армейцев.