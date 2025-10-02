Бабаев — о деле Федотова: Жаль времени и репутационных потерь

"Исковые требования были существенно выше — больше 2 миллионов евро, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате РФС мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба. Команда занимала второе место в РПЛ, побеждала в Кубке. Но, как это часто бывает в футболе, уходят тренеры, футболисты и менеджеры. И этот момент настал. Но мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях.