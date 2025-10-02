Бабаев — о деле Федотова: Жаль времени и репутационных потерь

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рома
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
3.82
X
3.30
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.70
П2
12.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бранн
0
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.85
П2
3.42
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
0
:
Брага
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.50
П2
1.15
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фенербахче
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.80
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Гоу Эхед Иглз
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.90
П2
7.79
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
1
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.50
П2
31.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
31.00
X
8.00
П2
1.15
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ягеллония
0
:
Хамрун Спартанс
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.05
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
КуПС
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.65
П2
4.52
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
70.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лех
2
:
Рапид В
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
21.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ноа
1
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Омония
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.10
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Зриньски
2
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
перерыв
Динамо Мх
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.37
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.81
П2
6.36
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.58
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.51
П2
5.47
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.53
П2
2.54
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.43
П2
7.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.72
П2
3.29
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.52
X
4.82
П2
1.49
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.73
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.69
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.90
П2
1.89
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.88
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Бабаев — о деле Федотова: Жаль времени и репутационных потерь

Гендиректор ЦСКА прокомментировал решение CAS по делу Владимира Федотова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS). ЦСКА должен выплатить компенсацию в размере € 630 704.

"Исковые требования были существенно выше — больше 2 миллионов евро, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате РФС мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба. Команда занимала второе место в РПЛ, побеждала в Кубке. Но, как это часто бывает в футболе, уходят тренеры, футболисты и менеджеры. И этот момент настал. Но мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях.

К сожалению, этого не получилось. Ожидания представителей Федотова были существенно выше, поэтому та сумма, которую мы предлагали, очень близка к той, которую присудил CAS. Она не была принята стороной Федотова, таким образом, дело перешло в юрисдикционные органы. В первой инстанции требования истца были полностью признаны необоснованными. После этого было длительное рассмотрение дела в CAS. В итоге три оклада, вот и вся история. Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше«, — сказал Бабаев “СЭ”.

Федотов возглавлил ЦСКА с 2022 года по 2024-й. Летом 2024 года клуб объявил об уходе специалиста, расторгнув с ним контракт досрочно. Федотову в том же году отказали в компенсации со стороны армейцев.