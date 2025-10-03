Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.02
П2
3.75
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.30
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.58
П2
3.92
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.96
П2
4.25
Футбол. Премьер-лига
04.10
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.23
П2
1.40

Семин назвал главную интригу матча «Динамо» — «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался в преддверии матча 11-го тура РПЛ между московским «Динамо» и железнодорожниками.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в субботу, 4 октября, на «ВТБ Арене».

— Матч «Динамо» — «Локомотив» — это игра за шесть очков, для дальнейшей судьбы в турнирной таблице и борьбы за высокие места эта встреча играет громадную роль. Мне кажется, что команды подошли примерно в одинаковом состоянии, есть хорошие игры, есть те, которые сложились не очень. «Динамо» и «Локомотив» претендуют на первую тройку, на любое место на пьедестале. Думаю, что будет как всегда очень напряженный матч, много болельщиков придут на игру, поэтому точно интересно.

Одна из главных интриг — будет ли играть за «Динамо» Костя Тюкавин, как выступит. У «Локомотива» вроде бы все в строю. Я считаю, что железнодорожники хорошо играют в обороне. Но если «Динамо» сможет хорошо сыграть в защите, то у них будет больше шансов на победу. Хотя, конечно, фаворита тут нет, команды приблизительно равны и по подбору футболистов, и по очкам, и по остальным футбольным критериям", — приводит слова Семина ТАСС.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» располагается на 7-й строчке с 15 баллами.


Футбол. Премьер-лига
04.10
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.40