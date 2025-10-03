Семин назвал главную интригу матча «Динамо» — «Локомотив»

— Матч «Динамо» — «Локомотив» — это игра за шесть очков, для дальнейшей судьбы в турнирной таблице и борьбы за высокие места эта встреча играет громадную роль. Мне кажется, что команды подошли примерно в одинаковом состоянии, есть хорошие игры, есть те, которые сложились не очень. «Динамо» и «Локомотив» претендуют на первую тройку, на любое место на пьедестале. Думаю, что будет как всегда очень напряженный матч, много болельщиков придут на игру, поэтому точно интересно.



Одна из главных интриг — будет ли играть за «Динамо» Костя Тюкавин, как выступит. У «Локомотива» вроде бы все в строю. Я считаю, что железнодорожники хорошо играют в обороне. Но если «Динамо» сможет хорошо сыграть в защите, то у них будет больше шансов на победу. Хотя, конечно, фаворита тут нет, команды приблизительно равны и по подбору футболистов, и по очкам, и по остальным футбольным критериям", — приводит слова Семина ТАСС.