Бубнов предложил ЦСКА играть со «Спартаком» без нападающих

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил ЦСКА сыграть со «Спартаком» в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги без форвардов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

«В два нападающих нужно играть — Глебов и Кармо. А тогда Матеус Алвес не должен играть? Не, Алвес играет под ними. Кто нападающий — Мусаев или Алеррандро? Нет, ни тот ни другой. И все, там состав классный», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

После 10 туров ЦСКА набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. На втором месте с 20 баллами расположился «Локомотив», тройку лидеров замыкает «Краснодар». В активе «Спартака» 18 очков — подопечные Деяна Станковича находятся на пятом месте.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

В конце 2000-х Бубнов получил известность как футбольный эксперт благодаря подсчетам ТТД. Его методика основана на советской системе анализа футбольных матчей, разработанной в 1970-х годах. Эта система использовалась многими советскими тренерами, включая Валерия Лобановского и Константина Бескова, и была направлена на количественную оценку действий игроков на поле. С развитием продвинутой статистики методика подсчета ТТД утратила свою актуальность.