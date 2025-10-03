Бубнов предложил ЦСКА играть со «Спартаком» без нападающих

«В два нападающих нужно играть — Глебов и Кармо. А тогда Матеус Алвес не должен играть? Не, Алвес играет под ними. Кто нападающий — Мусаев или Алеррандро? Нет, ни тот ни другой. И все, там состав классный», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
После 10 туров ЦСКА набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. На втором месте с 20 баллами расположился «Локомотив», тройку лидеров замыкает «Краснодар». В активе «Спартака» 18 очков — подопечные Деяна Станковича находятся на пятом месте.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.
В конце 2000-х Бубнов получил известность как футбольный эксперт благодаря подсчетам ТТД. Его методика основана на советской системе анализа футбольных матчей, разработанной в 1970-х годах. Эта система использовалась многими советскими тренерами, включая Валерия Лобановского и Константина Бескова, и была направлена на количественную оценку действий игроков на поле. С развитием продвинутой статистики методика подсчета ТТД утратила свою актуальность.