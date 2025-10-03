Ричмонд
РФС поддержал решение судьи не удалять Акинфеева в 10-м туре РПЛ

Встреча ЦСКА — «Балтика» прошла 28 сентября в рамках 10-го тура РПЛ и завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Победный гол в компенсированное время забил Игорь Дивеев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Агентство «Москва»

Калининградская «Балтика» обратилась в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по решению арбитра Сергея Иванова не удалять голкипера Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и засчитать гол на 95‑й минуте.

В конце первого тайма у игрока «Балтики» Кевина Андраде и Акинфеева произошла стычка, оба игрока получили желтые карточки. В калининградском клубе считали, что вратаря нужно было удалять. А взятию ворот в самой концовке встречи, по версии проигравшей команды, предшествовал фол Даниила Кругового.

ЭКС РФС постановила, что действия Акинфеева в конфликте с Андраде, инициированном соперником, «нельзя расценивать как агрессивные, поскольку он не применял чрезмерную силу или жестокость». «Поведение игрока “Балтики” и вратаря ЦСКА носило неспортивный характер, в связи с чем, две желтые карточки, вынесенные им судьей в данной ситуации за неспортивное поведение, — верное решение», — говорится в решении.

Также ЭСК решила, что Иванов правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кругового перед забитым голом.

ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Балтики» из девяти матчей — рекордную для команд, вышедших в топ-дивизион чемпионата России. Армейцы набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице, в активе калининградцев 17 баллов — 6-е место.

В 11-м туре ЦСКА в воскресенье, 5 октября, примет в московском дерби «Спартак», а «Балтика» проведет домашний поединок против махачкалинского «Динамо».

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 14458 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Андрей Талалаев
Голы
ЦСКА
Игорь Дивеев
(Матвей Кисляк)
90+5′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
42′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
87′
8
Артем Шуманский
37
Энрике Кармо
73′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
80′
17
Кирилл Глебов
90+1′
11
Тамерлан Мусаев
73′
30
Глеб Пополитов
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
42′
83′
17
Владислав Саусь
90+3′
23
Мингиян Бевеев
10
Илья Петров
90
Чиносо Оффор
46′
91
Брайан Александр Хиль
73
Максим Петров
87′
4
Натан Гассама
19
Сергей Пряхин
31′
44′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
45+1′
60′
26
Иван Беликов
65′
Статистика
ЦСКА
Балтика
Желтые карточки
2
6
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
5
2
Угловые
9
3
Фолы
5
26
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
