РФС поддержал решение судьи не удалять Акинфеева в 10-м туре РПЛ

ЭКС РФС постановила, что действия Акинфеева в конфликте с Андраде, инициированном соперником, «нельзя расценивать как агрессивные, поскольку он не применял чрезмерную силу или жестокость». «Поведение игрока “Балтики” и вратаря ЦСКА носило неспортивный характер, в связи с чем, две желтые карточки, вынесенные им судьей в данной ситуации за неспортивное поведение, — верное решение», — говорится в решении.