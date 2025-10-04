Дзюба против Семака, московское дерби и «Челси» — «Ливерпуль»: что смотреть сегодня

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
П1
8.75
X
6.10
П2
1.32
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
П1
3.10
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
2.78
X
3.48
П2
2.61
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
П1
2.34
X
3.38
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
П1
1.87
X
3.71
П2
4.25
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
П1
1.83
X
3.49
П2
5.07
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
П1
1.94
X
3.51
П2
4.37
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
П1
2.56
X
3.60
П2
2.76
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
П1
1.67
X
4.00
П2
5.00
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
П1
1.70
X
4.79
П2
4.50
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
П1
2.36
X
3.67
П2
2.99
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
П1
1.52
X
4.73
П2
6.22
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
П1
1.56
X
3.91
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
П1
6.35
X
3.97
П2
1.57
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
П1
2.42
X
3.44
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
П1
3.00
X
3.95
П2
2.29
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
П1
7.00
X
6.00
П2
1.41
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
П1
1.63
X
3.84
П2
6.34
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
П1
1.95
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
П1
1.91
X
3.79
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
П1
2.38
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
П1
1.47
X
5.29
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

Дзюба против Семака, московское дерби и «Челси» — «Ливерпуль»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях субботы, 4 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футбол. Чемпионат России. 11-й тур. «Акрон» (Тольятти) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

13:00. Где смотреть: «Матч Премьер».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 11, 4.10.2025, 13:00
Акрон
-
Зенит
-

«Акрон» переживает трудные времена. Во втором сезоне в РПЛ команда скатилась в зону вылета и экстренно нуждается в очках, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе. Вместе с командой сдает и ее главная звезда Артем Дзюба, который в сентябре отметился лишь одним забитым мячом. Тольяттинцы традиционно испытывают сложности в матчах с топ-командами, а тут совсем не кстати «Зенит», который за последние недели набрал отличную форму. Глушенков, который в своей последней игре оформил покер, может после этой игры возглавить гонку бомбардиров и впервые в сезоне вывести свою команду в лидеры чемпионата.

Футбол. Чемпионат Германии. 6-й тур. «Боруссия» (Дортмунд) — «РБ Лейпциг»

16:30. Где смотреть: Okko.

Футбол
Германия 2025/2026
6-й тур, 4.10.2025, 16:30
Боруссия Д
-
РБ Лейпциг
-

«Боруссия» продолжает безупречный старт сезона с четырьмя сухими победами подряд в Бундеслиге без пропущенных и шестью кряду выигранными матчами на своем поле. «РБ Лейпциг» после разгромного поражения от «Баварии» (0:6) также одержал четыре победы подряд, пропустив лишь один мяч. Команды подходят к игре в великолепной форме и готовы подарить нам интересный и результативный матч. Победитель укрепит свои позиции в верхней части таблицы и продолжит погоню за «Баварией».

Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур. «Челси» — «Ливерпуль»

19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 7, 4.10.2025, 19:30
Челси
-
Ливерпуль
-

Матч недели в Англии, в котором встретятся два гранда АПЛ. Оба коллектива подходят к матчу с ощутимыми проблемами: у «Челси» серия неудачных игр в чемпионате, а «Ливерпуль» внезапно потерпел два поражения подряд и на полтора месяца потерял основного вратаря. Место в воротах мерсисайдского клуба займет многообещающий вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, блиставший на Евро-2024.

«Челси» не проигрывает «Ливерпулю» дома с 2020 года и в прошлом сезоне был одной из лучших команд на своем поле. Можно предположить, что лондонцы попытаются воспользоваться домашним преимуществом и будут играть первым номером, а «красные» попытаются сделать упор на прессинг и стандартные положения. Поэтому нас ждет очень интересный матч, который может уйти в весьма нервную концовку.

Футбол. Чемпионат России. 11-й тур. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва)

19:45. Где смотреть: «Матч ТВ», «Матч Премьер».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 11, 4.10.2025, 19:45
Динамо
-
Локомотив
-

«Динамо» постепенно выходит из кризиса: команда набирает очки и возвращает уверенность в собственных силах. Ожидается, что в старте наконец-то выйдет Константин Тюкавин, который полностью восстановился от разрыва крестов. Возможно именно его игры не хватает для того, чтобы обрело необходимую остроту в атаке, которая позволит команде Валерия Карпина впервые в этом сезоне обыграть команду топ-уровня.

«Локомотив» прервал серию из пяти ничьих в РПЛ минимальной победой над «Рубином» (1:0), но вот в Кубке не справился с ЦСКА (0:0, пен. 2:4). Команда Михаила Галактионова никак не может обрести стабильность. Тем не менее, «Локомотив» продолжает оставаться единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в РПЛ. С 2019 года на «ВТБ Арене» «Динамо» и «Локомотив» неизменно поражают ворота друг друга, поэтому и в этот раз стоит ожидать результативной, упорной и напряженной игры.

Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур. «Реал Мадрид» — «Вильярреал»

22:00. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Испания 2025/2026
8-й тур, 4.10.2025, 22:00
Реал
-
Вильярреал
-

После неприятного поражения в мадридском дерби «Реал» имеет возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Соперник — «Вильярреал», который уверенно прошел первые семь туров чемпионатов и держится в группе лидеров. Команда Марселино Гарсии Тораля пропустила всего пять мячей, что наравне с «Барселоной» является лучшим результатом в Ла Лиге. Поэтому в Мадрид «желтая лодка» отправляется с целью не проиграть.

У «Реала» есть проблемы с составом — в команде не осталось профильных правых защитников. К тому же, из-за выезда в Казахстан команда была вынуждена проделать путь в 13 тыс. километров, что может негативно сказаться на ее физическом состоянии. Тем не менее, на стороне «Реала» преимущество домашнего поля — «сливочные» не оступаются на «Сантьяго Бернабеу» с апреля, а «Вильярреалу» за всю историю проиграли лишь однажды.