Дзюба против Семака, московское дерби и «Челси» — «Ливерпуль»: что смотреть сегодня

Футбол. Чемпионат России. 11-й тур. «Акрон» (Тольятти) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
13:00. Где смотреть: «Матч Премьер».
«Акрон» переживает трудные времена. Во втором сезоне в РПЛ команда скатилась в зону вылета и экстренно нуждается в очках, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе. Вместе с командой сдает и ее главная звезда Артем Дзюба, который в сентябре отметился лишь одним забитым мячом. Тольяттинцы традиционно испытывают сложности в матчах с топ-командами, а тут совсем не кстати «Зенит», который за последние недели набрал отличную форму. Глушенков, который в своей последней игре оформил покер, может после этой игры возглавить гонку бомбардиров и впервые в сезоне вывести свою команду в лидеры чемпионата.
Футбол. Чемпионат Германии. 6-й тур. «Боруссия» (Дортмунд) — «РБ Лейпциг»
16:30. Где смотреть: Okko.
«Боруссия» продолжает безупречный старт сезона с четырьмя сухими победами подряд в Бундеслиге без пропущенных и шестью кряду выигранными матчами на своем поле. «РБ Лейпциг» после разгромного поражения от «Баварии» (0:6) также одержал четыре победы подряд, пропустив лишь один мяч. Команды подходят к игре в великолепной форме и готовы подарить нам интересный и результативный матч. Победитель укрепит свои позиции в верхней части таблицы и продолжит погоню за «Баварией».
Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур. «Челси» — «Ливерпуль»
19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Матч недели в Англии, в котором встретятся два гранда АПЛ. Оба коллектива подходят к матчу с ощутимыми проблемами: у «Челси» серия неудачных игр в чемпионате, а «Ливерпуль» внезапно потерпел два поражения подряд и на полтора месяца потерял основного вратаря. Место в воротах мерсисайдского клуба займет многообещающий вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, блиставший на Евро-2024.
«Челси» не проигрывает «Ливерпулю» дома с 2020 года и в прошлом сезоне был одной из лучших команд на своем поле. Можно предположить, что лондонцы попытаются воспользоваться домашним преимуществом и будут играть первым номером, а «красные» попытаются сделать упор на прессинг и стандартные положения. Поэтому нас ждет очень интересный матч, который может уйти в весьма нервную концовку.
Футбол. Чемпионат России. 11-й тур. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва)
19:45. Где смотреть: «Матч ТВ», «Матч Премьер».
«Динамо» постепенно выходит из кризиса: команда набирает очки и возвращает уверенность в собственных силах. Ожидается, что в старте наконец-то выйдет Константин Тюкавин, который полностью восстановился от разрыва крестов. Возможно именно его игры не хватает для того, чтобы обрело необходимую остроту в атаке, которая позволит команде Валерия Карпина впервые в этом сезоне обыграть команду топ-уровня.
«Локомотив» прервал серию из пяти ничьих в РПЛ минимальной победой над «Рубином» (1:0), но вот в Кубке не справился с ЦСКА (0:0, пен. 2:4). Команда Михаила Галактионова никак не может обрести стабильность. Тем не менее, «Локомотив» продолжает оставаться единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в РПЛ. С 2019 года на «ВТБ Арене» «Динамо» и «Локомотив» неизменно поражают ворота друг друга, поэтому и в этот раз стоит ожидать результативной, упорной и напряженной игры.
Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур. «Реал Мадрид» — «Вильярреал»
22:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
После неприятного поражения в мадридском дерби «Реал» имеет возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Соперник — «Вильярреал», который уверенно прошел первые семь туров чемпионатов и держится в группе лидеров. Команда Марселино Гарсии Тораля пропустила всего пять мячей, что наравне с «Барселоной» является лучшим результатом в Ла Лиге. Поэтому в Мадрид «желтая лодка» отправляется с целью не проиграть.
У «Реала» есть проблемы с составом — в команде не осталось профильных правых защитников. К тому же, из-за выезда в Казахстан команда была вынуждена проделать путь в 13 тыс. километров, что может негативно сказаться на ее физическом состоянии. Тем не менее, на стороне «Реала» преимущество домашнего поля — «сливочные» не оступаются на «Сантьяго Бернабеу» с апреля, а «Вильярреалу» за всю историю проиграли лишь однажды.