Дзюба против Семака, московское дерби и «Челси» — «Ливерпуль»: что смотреть сегодня

«Акрон» переживает трудные времена. Во втором сезоне в РПЛ команда скатилась в зону вылета и экстренно нуждается в очках, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе. Вместе с командой сдает и ее главная звезда Артем Дзюба, который в сентябре отметился лишь одним забитым мячом. Тольяттинцы традиционно испытывают сложности в матчах с топ-командами, а тут совсем не кстати «Зенит», который за последние недели набрал отличную форму. Глушенков, который в своей последней игре оформил покер, может после этой игры возглавить гонку бомбардиров и впервые в сезоне вывести свою команду в лидеры чемпионата.