Матч «Динамо» — «Локомотив» 4 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:45 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
11-й тур РПЛ вместит в себя аж два больших столичных дерби, и «Локомотив» с «Динамо» сегодня сделают все от них зависящее, чтобы не остаться в тени воскресных ЦСКА и «Спартака». «Динамо» потихоньку выползает из стартового кризиса. Валерий Карпин явно нащупал нужные рычаги управления командой, и в последних трех турах, по крайней мере, с атакой проблем не было (ничья со «Спартаком» 2:2 и победы 3:1 над «Оренбургом» и 3:2 над «Крыльями Советов»).
Если бы «Локомотив» слишком часто не играл вничью, мог бы лидировать с отрывом, но и так подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке таблицы, уступая лишь одно очко ЦСКА. Треть чемпионата позади, а «Локо» все еще не потерпел ни одного поражения — и только он, что впечатляет. Разницу делает главная молодая звезда российского чемпионата Алексей Батраков. Именно он на пару с албанцем Даку из «Рубина» возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги с 8 голами. При этом нельзя не отметить, что для претендента на лидерство «Локомотив» многовато пропускает: 13 голов в 10 турах — это даже больше, чем у занимающего пока место в середине таблицы «Динамо». Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
У «Динамо» в период постепенного возвращения после травм Тюкавина и Гладышева ярко выраженного бомбардира, как Батраков, нет, зато непонятно, за кем пристальнее следить обороне «Локомотива». Ключевую роль на поле в постепенном осеннем прогрессе бело-голубых стоит отдать Антону Миранчуку, который потихоньку освоился после возвращения из Швейцарии и впервые сойдется в дерби со своим родным клубом — одна из главных интриг сегодняшнего противостояния. В матчах «Динамо» и «Локомотива» в последнее время трудно определить фаворита. В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами, а за последние годы бывало всякое. Что бывало очень редко — нулевые ничьи, лишь две за последние 19 лет.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.99, а шансы «Локомотива» оценили в 3.85. Ничья идет с коэффициентом 3,95. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,70, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,62. Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу команды Карпина за 8,50.