Матч «Динамо» — «Локомотив» 4 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.75
X
6.10
П2
1.32
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.48
П2
2.61
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.38
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.71
П2
4.25
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.49
П2
5.07
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.51
П2
4.37
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.60
П2
2.76
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.00
П2
5.00
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.79
П2
4.50
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.67
П2
2.99
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.73
П2
6.22
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.91
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.35
X
3.97
П2
1.57
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.44
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.95
П2
2.29
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.00
X
6.00
П2
1.41
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.84
П2
6.34
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.79
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.29
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

Матч «Динамо» — «Локомотив» 4 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 4 октября, состоится матч 11-го тура российской Премьер-лиги между столичными «Динамо» и «Локомотивом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:45 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

11-й тур РПЛ вместит в себя аж два больших столичных дерби, и «Локомотив» с «Динамо» сегодня сделают все от них зависящее, чтобы не остаться в тени воскресных ЦСКА и «Спартака». «Динамо» потихоньку выползает из стартового кризиса. Валерий Карпин явно нащупал нужные рычаги управления командой, и в последних трех турах, по крайней мере, с атакой проблем не было (ничья со «Спартаком» 2:2 и победы 3:1 над «Оренбургом» и 3:2 над «Крыльями Советов»).

Если бы «Локомотив» слишком часто не играл вничью, мог бы лидировать с отрывом, но и так подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке таблицы, уступая лишь одно очко ЦСКА. Треть чемпионата позади, а «Локо» все еще не потерпел ни одного поражения — и только он, что впечатляет. Разницу делает главная молодая звезда российского чемпионата Алексей Батраков. Именно он на пару с албанцем Даку из «Рубина» возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги с 8 голами. При этом нельзя не отметить, что для претендента на лидерство «Локомотив» многовато пропускает: 13 голов в 10 турах — это даже больше, чем у занимающего пока место в середине таблицы «Динамо». Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

У «Динамо» в период постепенного возвращения после травм Тюкавина и Гладышева ярко выраженного бомбардира, как Батраков, нет, зато непонятно, за кем пристальнее следить обороне «Локомотива». Ключевую роль на поле в постепенном осеннем прогрессе бело-голубых стоит отдать Антону Миранчуку, который потихоньку освоился после возвращения из Швейцарии и впервые сойдется в дерби со своим родным клубом — одна из главных интриг сегодняшнего противостояния. В матчах «Динамо» и «Локомотива» в последнее время трудно определить фаворита. В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами, а за последние годы бывало всякое. Что бывало очень редко — нулевые ничьи, лишь две за последние 19 лет.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.99, а шансы «Локомотива» оценили в 3.85. Ничья идет с коэффициентом 3,95. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,70, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,62. Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу команды Карпина за 8,50.

Футбол. Премьер-лига
04.10
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.95
П2
3.85
