Матч «Динамо» — «Локомотив» 4 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Если бы «Локомотив» слишком часто не играл вничью, мог бы лидировать с отрывом, но и так подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке таблицы, уступая лишь одно очко ЦСКА. Треть чемпионата позади, а «Локо» все еще не потерпел ни одного поражения — и только он, что впечатляет. Разницу делает главная молодая звезда российского чемпионата Алексей Батраков. Именно он на пару с албанцем Даку из «Рубина» возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги с 8 голами. При этом нельзя не отметить, что для претендента на лидерство «Локомотив» многовато пропускает: 13 голов в 10 турах — это даже больше, чем у занимающего пока место в середине таблицы «Динамо». Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.