«Пари НН» вернулся на домашний стадион в Нижнем Новгороде

Домашним для «Пари НН» является стадион «Нижний Новгород» (с июля этого года — «Совкомбанк Арена»). Спортивное сооружение, вмещающее 45319 зрителей, было построено для проведения матчей чемпионата мира 2018 года. В рамках мирового первенства на нем прошли 4 матча группового этапа, матч ⅛ финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 в серии пенальти) и четвертьфинал Франция — Уругвай (2:0).