«Пари НН» вернулся на домашний стадион в Нижнем Новгороде

1 октября нижегородцы проиграли «Спартаку» (1:2) в домашнем матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Для «Пари НН» эта игра стала первой в Нижнем Новгороде в сезоне‑2025/26. Генеральный директор нижегородцев Виталий Карасев тогда сообщил, что стадион должен пройти повторную комиссию РПЛ.
«После кубковой игры со “Спартаком” комиссар РФС оценил поле арены как высокого качества», — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН».
В субботу, 18 октября, подопечные Алексея Шпилевского сыграют дома против тольяттинского «Акрона». Эта игра станет для команды первой в рамках Российской Премьер-лиги на домашнем стадионе в сезоне-2025/26. Ранее нижегородцы из-за ремонтных работ принимали соперников в Екатеринбурге, Саранске, Грозном и Казани.
Домашним для «Пари НН» является стадион «Нижний Новгород» (с июля этого года — «Совкомбанк Арена»). Спортивное сооружение, вмещающее 45319 зрителей, было построено для проведения матчей чемпионата мира 2018 года. В рамках мирового первенства на нем прошли 4 матча группового этапа, матч ⅛ финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 в серии пенальти) и четвертьфинал Франция — Уругвай (2:0).
После 11 матчей Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Пари НН» набрал 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице.