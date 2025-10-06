Экс-гендиректор «Спартака» оценил работу Малышева близкой к нулю

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал работу Олега Малышева,
«Работу Малышева оцениваю близко к нулю. Ничего себя не оправдало: ни покупки, ни работы его. Поэтому вот так я его оцениваю. Ну и слава богу, что ушел. Возрождение “Спартака-2”, я думаю, это не его заслуга вообще. Возрождение-то произошло, но ключевые фигуры ушли оттуда. Также работа с агентами у него слабовата была. Я коротко объяснил, близко какая моя оценка. Все люди разные — оценки разные», — цитирует Первака «РБК Спорт».
«Приглашать просто так спортивным директором Франсиса Кахигао, который не знает вообще российский футбол, имеет какую-то там фамилию: где-то работал, что-то сделал. “Давайте попробуем, поэкспериментируем”. Ну, давайте. С одной стороны, у нас сегодня тяжелый случай, что идет спецоперация. Но у нас великолепная возможность использовать свои ряды, потому что мы не играем в Европе. Нам развивать нужно свой футбол, чем Малышев вообще не занимался совсем», — добавил Первак.
Олег Малышев продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора. Новым гендиректором клуба стал Сергей Некрасов.
«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в Российской Премьер-лиге.