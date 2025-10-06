Экс-гендиректор «Спартака» оценил работу Малышева близкой к нулю

«Работу Малышева оцениваю близко к нулю. Ничего себя не оправдало: ни покупки, ни работы его. Поэтому вот так я его оцениваю. Ну и слава богу, что ушел. Возрождение “Спартака-2”, я думаю, это не его заслуга вообще. Возрождение-то произошло, но ключевые фигуры ушли оттуда. Также работа с агентами у него слабовата была. Я коротко объяснил, близко какая моя оценка. Все люди разные — оценки разные», — цитирует Первака «РБК Спорт».