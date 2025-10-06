Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.20
П2
2.18
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Экс-гендиректор «Спартака» оценил работу Малышева близкой к нулю

6 октября Олег Малышев покинул пост генерального директора «Спартака», который занимал с июня 2023 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал работу Олега Малышева,

«Работу Малышева оцениваю близко к нулю. Ничего себя не оправдало: ни покупки, ни работы его. Поэтому вот так я его оцениваю. Ну и слава богу, что ушел. Возрождение “Спартака-2”, я думаю, это не его заслуга вообще. Возрождение-то произошло, но ключевые фигуры ушли оттуда. Также работа с агентами у него слабовата была. Я коротко объяснил, близко какая моя оценка. Все люди разные — оценки разные», — цитирует Первака «РБК Спорт».

«Приглашать просто так спортивным директором Франсиса Кахигао, который не знает вообще российский футбол, имеет какую-то там фамилию: где-то работал, что-то сделал. “Давайте попробуем, поэкспериментируем”. Ну, давайте. С одной стороны, у нас сегодня тяжелый случай, что идет спецоперация. Но у нас великолепная возможность использовать свои ряды, потому что мы не играем в Европе. Нам развивать нужно свой футбол, чем Малышев вообще не занимался совсем», — добавил Первак.

Олег Малышев продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора. Новым гендиректором клуба стал Сергей Некрасов.

«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в Российской Премьер-лиге.