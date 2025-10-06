Ричмонд
Газзаев не включил «Спартак» в топ претендентов на победу в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев признался, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

5 октября ЦСКА выиграл у «Спартака» со счетом 3:2 в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-лиги. По итогам московского дерби Валерий Газзаев поделился мнением о потенциале обеих команд в сезоне-2025/26.

— Полагаете, что с таким составом ЦСКА способен выиграть чемпионат?

— Понятно, что усиливаться всегда надо. Есть определенные позиции, которые нуждаются в укреплении. Но если взять это конкретное дерби, то Челестини, на мой взгляд, после перерыва избрал правильную тактику, рассчитывал на контратаки, на быстрых исполнителей. В целом, для чемпионства очень важен победный менталитет. И этот результат точно повысит уверенность ребят в своих силах. Они поняли, что способны бороться со всеми. Сейчас, как мне кажется, четыре команды претендуют на золото. ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив и “Зенит”.

— А за что будет бороться «Спартак»?

— Сложно ответить на ваш вопрос. Но так выходить на дерби… Пропускать три мяча в первые 20 минут. Как на тренировке пропускали, я не преувеличиваю! Где амбиции? Да, потом проявили характер, могли отыграться. Подвела спешка. Плюс ЦСКА довольно надежно сыграл в обороне, — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По итогам 11 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка, а «Спартак» идет на 6-м месте — 18 очков.

Валерий Газзаев четыре раза становился чемпионом России — три раз с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственным российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.

В 2008 году Газзаев покинул ЦСКА, а спустя пять лет завершил тренерскую карьеру в родной «Алании».