Газзаев не включил «Спартак» в топ претендентов на победу в РПЛ

— Понятно, что усиливаться всегда надо. Есть определенные позиции, которые нуждаются в укреплении. Но если взять это конкретное дерби, то Челестини, на мой взгляд, после перерыва избрал правильную тактику, рассчитывал на контратаки, на быстрых исполнителей. В целом, для чемпионства очень важен победный менталитет. И этот результат точно повысит уверенность ребят в своих силах. Они поняли, что способны бороться со всеми. Сейчас, как мне кажется, четыре команды претендуют на золото. ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив и “Зенит”.