Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство в РПЛ

«ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и “Краснодар” более цельные команды для меня», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».