Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о претендентах на победу в чемпионате России сезона-2025/26.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 11 туров с 24 очками. На втором месте располагается «Локомотив» с 23 баллами. Третье место занимает действующий чемпион «Краснодар», отставая от железнодорожников по дополнительным показателям.

«ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и “Краснодар” более цельные команды для меня», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

В следующем туре подопечные Фабио Челестини сыграют против «Локомотива». Встреча пройдет на «РЖД Арене» 18 октября.

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России (31), а также рекордсменом по голам среди российских футболистов (244). Он четырежды становился чемпионом РПЛ, дважды выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий клуб «Адана Демирспор».