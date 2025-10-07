В ЦСКА признали, что летом получали предложения по Кисляку

«Мы спокойно относимся к информации по Матвею. Мы рады, что Кисляк добился такого прогресса и интереса от европейских клубов. Как вы знаете, недавно мы в одностороннем порядке без какого-либо продления существенно улучшили финансовые условия его контракта. Потому что Кисляк заслужил, у нас есть такая практика, вне зависимости от того, что прописано в трудовом договоре. Если зимой по нему будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи продать его у нас нет», — добавил генеральный директор ЦСКА.