В ЦСКА признали, что летом получали предложения по Кисляку

«Мы хотим, чтобы Матвей задержался в ЦСКА. Помог нам одержать победу в турнире. Дальше уже будет многое зависеть от обстоятельств, желания самого Матвея, предложения клубов. Летом по нему были два предложения от турецких клубов, но не было таких, от которых не отказаться», — приводит слова Бабаева ТАСС.
«Мы спокойно относимся к информации по Матвею. Мы рады, что Кисляк добился такого прогресса и интереса от европейских клубов. Как вы знаете, недавно мы в одностороннем порядке без какого-либо продления существенно улучшили финансовые условия его контракта. Потому что Кисляк заслужил, у нас есть такая практика, вне зависимости от того, что прописано в трудовом договоре. Если зимой по нему будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи продать его у нас нет», — добавил генеральный директор ЦСКА.
По данным СМИ, что интерес к хавбеку ЦСКА проявляли «Галатасарай» и «Фенербахче».
20-летний Матвей Кисляк проводит второй полноценный сезон на взрослом уровне. Он провел за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Действующий контракт Кисляка с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 16 миллионов евро.
В марте этого года Кисляк дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0). Всего в его активе пять матча за национальную команду, в сентябре ему удалось забить свой первый мяч за сборную — в ворота команды Катара (4:1). Матвей вызван в состав сборной и на матчи в октябре против команд Ирана и Боливии.
После 11 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице, на один балл опережая расположившийся на второй строчке «Локомотив». В субботу, 18 октября, подопечные Фабио Челестини проведут выездной матч как раз против железнодорожников. Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.