Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.26

Талалаев о «Балтике»: Я говорил летом, что мы всех удивим

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением об игре своих подопечных в сезоне-2025/26.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, уступая «Зениту» из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям. За 11 туров команда из Калининграда одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

— Когда мы в июле проводили второй предсезонный сбор в Сочи, я сказал руководству, что если наши иностранцы не упадут без сил от работы, то мы всех удивим. И удивим так, что сами удивимся. Сейчас я хочу, чтобы удивления было еще больше.

Команда — это живой организм. Тренер должен чувствовать поддержку руководства клуба. Футболист рано или поздно побежит жаловаться руководству через голову тренера. Очень важно, как клуб ведет себя в таких ситуациях, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА с 24 очками. На второй строчке идет «Локомотив», отставая от лидера на один балл. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», который уступает «железнодорожникам» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Балтика» 19 октября на выезде сыграет с казанским «Рубином».

Балтика
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 12187 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Хасанби Биджиев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
42′
Чиносо Оффор
(Максим Петров)
90+1′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
4
Натан Гассама
47′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
90′
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
62′
90
Чиносо Оффор
77
Эльдар Чивич
9′
46′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
82′
14
Стефан Ковач
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
48′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
18′
46′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
64′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
29′
64′
11
Миро
16
Уссем Мрезиг
89′
3
Имадеддин Аззи
Статистика
Балтика
Динамо Мх
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
3
Угловые
5
5
Фолы
18
12
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти