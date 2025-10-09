Талалаев о «Балтике»: Я говорил летом, что мы всех удивим

Напомним, «Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, уступая «Зениту» из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям. За 11 туров команда из Калининграда одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
— Когда мы в июле проводили второй предсезонный сбор в Сочи, я сказал руководству, что если наши иностранцы не упадут без сил от работы, то мы всех удивим. И удивим так, что сами удивимся. Сейчас я хочу, чтобы удивления было еще больше.
Команда — это живой организм. Тренер должен чувствовать поддержку руководства клуба. Футболист рано или поздно побежит жаловаться руководству через голову тренера. Очень важно, как клуб ведет себя в таких ситуациях, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА с 24 очками. На второй строчке идет «Локомотив», отставая от лидера на один балл. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», который уступает «железнодорожникам» по дополнительным показателям.
В следующем туре «Балтика» 19 октября на выезде сыграет с казанским «Рубином».
Андрей Талалаев
Хасанби Биджиев
Брайан Александр Хиль
42′
Чиносо Оффор
(Максим Петров)
90+1′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
4
Натан Гассама
47′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
90′
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
62′
90
Чиносо Оффор
77
Эльдар Чивич
9′
46′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
82′
14
Стефан Ковач
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
48′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
18′
46′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
64′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
29′
64′
11
Миро
16
Уссем Мрезиг
89′
3
Имадеддин Аззи
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти