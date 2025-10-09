Талалаев о «Балтике»: Я говорил летом, что мы всех удивим

— Когда мы в июле проводили второй предсезонный сбор в Сочи, я сказал руководству, что если наши иностранцы не упадут без сил от работы, то мы всех удивим. И удивим так, что сами удивимся. Сейчас я хочу, чтобы удивления было еще больше.



Команда — это живой организм. Тренер должен чувствовать поддержку руководства клуба. Футболист рано или поздно побежит жаловаться руководству через голову тренера. Очень важно, как клуб ведет себя в таких ситуациях, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».