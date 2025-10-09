Челестини снова признан тренером месяца в РПЛ

Кроме Челестини на награду претендовали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Деян Станкович из «Спартака», возглавляющий московское «Динамо» Валерий Карпин, главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов и наставник «Ростова» Джонатан Альба.
«Фабио с большим преимуществом победил в голосовании экспертов РПЛ, а вот у комментаторов лучшим стал Станислав Черчесов. В итоге решающим оказался выбор болельщиков, отдавших 66% голосов за Челестини», — говорится в сообщении пресс-службы лиги в телеграм-канале.
За три тура в сентябре ЦСКА набрал шесть очков. Армейцы потерпели первое поражение от «Ростова» (0:1). После этого московский клуб обыграл «Сочи» (3:1) и одолел калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Эта победа позволила ЦСКА возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Челестини признается лучшим тренером РПЛ во второй раз подряд. Награду за июль и август тренеру также принесли победы в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков.
Фабио Челестини возглавил ЦСКА минувшим летом, сменив на посту Марко Николича. Под руководством швейцарского специалиста армейцы 12 июля завоевали Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0, а теперь лидируют в чемпионате.
Фабио Челестини
Деян Станкович
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
61′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
61′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
61′
37
Энрике Кармо
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти