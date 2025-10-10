Футболист ЦСКА заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч»

— А когда пишут в прессе, что ЦСКА за тебя хочет 35 миллионов евро, как ты реагируешь?
— С одной стороны, значит, ЦСКА меня ценит. С другой стороны, мы мыслим адекватно, думаю, это просто для того, чтобы отогнать ненужные клуб. А если будет конкретный интерес, и конкретно выйдут на ЦСКА, хороший клуб — потому что мы это с ЦСКА тоже обсуждали — и хорошее предложение для ЦСКА, не будет такого, что 60 миллионов давайте.
— Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» давал тебе 30 миллионов евро. Туда бы поехал? И почему не поехал в этот раз?
— Я не знаю. Там до предложения дело вроде не дошло. Не знаю, честно. Может быть, дошло. Я, честно, не особо разбирался.
— Ты вообще не рассматриваешь Саудовскую Аравию?
— Почему? Я не такой, чтобы не рассматривать. Я в любом случае, если есть предложение, все рассмотрю. Нет такого, что я точно куда-то не поеду. Ты не знаешь, что в жизни произойдет. С самого детства я смотрел Лигу чемпионов. Ты хочешь там играть, и всегда хочешь играть в самых лучших клубах — «Барселоне». Ты хочешь вписать свое имя в историю. Я хочу попасть в номинанты на «Золотой мяч». Кто-то скажет, что он чушь несет, но у меня есть такие цели, мечты.
— То есть ты ставишь цель попасть в номинанты на «Золотой мяч»?
— Я ставлю цель выиграть его. А там как пойдет уже. Это, безусловно, топовый уровень — провести всю жизнь в ЦСКА. Я не буду плакать, грустить, потому что это топовый уровень, если я буду каждый год проводить на хорошем уровне. Но самая главная цель, которая выше всех стоит, — это, безусловно, уехать в Европу. Ну и хочется выиграть чемпионство в ЦСКА. Я мыслю оптимистично, думаю, если найдется клуб, который захочет реально меня, то ЦСКА, мне кажется, наоборот, будет за то, чтобы отпустить меня, потому что для них это тоже своеобразный плюс, — сказал Матвей Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel.
20-летний Матвей Кисляк проводит второй полноценный сезон на взрослом уровне. Он провел за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Действующий контракт Кисляка с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 16 миллионов евро.
После 11 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице, на один балл опережая расположившийся на второй строчке «Локомотив». В субботу, 18 октября, подопечные Фабио Челестини проведут выездной матч как раз против железнодорожников. Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.