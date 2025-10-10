Футболист ЦСКА заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч»

— Я ставлю цель выиграть его. А там как пойдет уже. Это, безусловно, топовый уровень — провести всю жизнь в ЦСКА. Я не буду плакать, грустить, потому что это топовый уровень, если я буду каждый год проводить на хорошем уровне. Но самая главная цель, которая выше всех стоит, — это, безусловно, уехать в Европу. Ну и хочется выиграть чемпионство в ЦСКА. Я мыслю оптимистично, думаю, если найдется клуб, который захочет реально меня, то ЦСКА, мне кажется, наоборот, будет за то, чтобы отпустить меня, потому что для них это тоже своеобразный плюс, — сказал Матвей Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel.