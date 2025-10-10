ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником минувшего сезона РПЛ

Новый контракт 30-летнего Мойзеса рассчитан до конца сезона-2028/29.
«Желаем нашему бразильцу новых побед в составе красно-синих», — говорится в сообщении на официальной странице ЦСКА в VK.
В прошлом сезоне Мойзес принял участие в 37 матчах клуба, забив три мяча и отдав три голевые передачи. Он был признан лучшим защитником сезона-2024/25 в РПЛ.
Мойзес перешел в ЦСКА в 2022 году на правах аренды из бразильского «Интернасьоналя». Позднее с футболистом был подписан полноценный контракт. В составе московского клуба защитник провел 124 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 32 результативные передачи. С ЦСКА Мойзес дважды завоевал Кубок России и один раз выиграл Суперкубок страны.
В текущем сезоне ЦСКА под руководством швейцарского специалиста Фабио Челестини возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. Армейцы на один балл опережают ближайшего преследователя «Локомотив». В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против подопечных Михаила Галактионова. Матч пройдет в субботу, 18 октября. Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456244113.
Фабио Челестини
Деян Станкович
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
61′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
61′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
61′
37
Энрике Кармо
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти