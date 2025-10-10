ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником минувшего сезона РПЛ

Мойзес перешел в ЦСКА в 2022 году на правах аренды из бразильского «Интернасьоналя». Позднее с футболистом был подписан полноценный контракт. В составе московского клуба защитник провел 124 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 32 результативные передачи. С ЦСКА Мойзес дважды завоевал Кубок России и один раз выиграл Суперкубок страны.