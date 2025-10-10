Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.26
П2
3.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
87.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
20.00

Игрок ЦСКА Кисляк объяснил свою фотографию в форме «Спартака»

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк объяснил свою детскую фотографию в форме московского «Спартака».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Это что такое? Это Матвей Кисляк в форме «Спартака»?

— Вы правильно поняли (смеется).

— Что это за фотография?

— Это просто детская фотография. У нас там у команды, не знаю, может быть, создатель, болельщик «Спартака» или что-то.

— Это в Старом Осколе?

— Да, там была ДЮШОР «Спартак», вроде как так называлось, и я за них начинал. Это первое место, в которое просто пришёл, там секция была. Я пятилетний был, ребята были все семилетние. И вот был тренер Александр Васильевич, он ещё не хотел меня брать, потому что я самый маленький был. Потом говорит, ладно, возьму. Вот эту форму «Спартака» дали.

У меня этой фотки нет! Я не знаю, откуда она всплыла первый раз! Главное, чтобы это потом не расфорсили везде, там Кисляк в форме «Спартака», ай-ай-ай, заголовки (улыбается). На самом деле это просто ДЮШОР «Спартак» была, там не было ЦСКА. До сих пор нет, есть «Спартак» в моем городе, но нет ЦСКА. Поэтому это, может быть, цель — в будущем создать ЦСКА, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

20-летний Матвей Кисляк проводит второй полноценный сезон на взрослом уровне. Он провел за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Действующий контракт Кисляка с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.