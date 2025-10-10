Игрок ЦСКА Кисляк объяснил свою фотографию в форме «Спартака»

У меня этой фотки нет! Я не знаю, откуда она всплыла первый раз! Главное, чтобы это потом не расфорсили везде, там Кисляк в форме «Спартака», ай-ай-ай, заголовки (улыбается). На самом деле это просто ДЮШОР «Спартак» была, там не было ЦСКА. До сих пор нет, есть «Спартак» в моем городе, но нет ЦСКА. Поэтому это, может быть, цель — в будущем создать ЦСКА, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.