Игрок ЦСКА Кисляк объяснил свою фотографию в форме «Спартака»

— Это что такое? Это Матвей Кисляк в форме «Спартака»?
— Вы правильно поняли (смеется).
— Что это за фотография?
— Это просто детская фотография. У нас там у команды, не знаю, может быть, создатель, болельщик «Спартака» или что-то.
— Это в Старом Осколе?
— Да, там была ДЮШОР «Спартак», вроде как так называлось, и я за них начинал. Это первое место, в которое просто пришёл, там секция была. Я пятилетний был, ребята были все семилетние. И вот был тренер Александр Васильевич, он ещё не хотел меня брать, потому что я самый маленький был. Потом говорит, ладно, возьму. Вот эту форму «Спартака» дали.
У меня этой фотки нет! Я не знаю, откуда она всплыла первый раз! Главное, чтобы это потом не расфорсили везде, там Кисляк в форме «Спартака», ай-ай-ай, заголовки (улыбается). На самом деле это просто ДЮШОР «Спартак» была, там не было ЦСКА. До сих пор нет, есть «Спартак» в моем городе, но нет ЦСКА. Поэтому это, может быть, цель — в будущем создать ЦСКА, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.
20-летний Матвей Кисляк проводит второй полноценный сезон на взрослом уровне. Он провел за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Действующий контракт Кисляка с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.