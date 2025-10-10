Никита Симонян награжден званием Герой труда России

«За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола», — отмечается в документе.
Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей государственной наградой за особые трудовые заслуги. Решение о награждении Симоняна было принято в преддверии его 99-летия, которое Никита Павлович отметит 12 октября.
Наибольшую известность получил как игрок московского «Спартака», за который выступал с 1949-го по 1959 год. Симонян — лучший бомбардир в истории московского «Спартака» — 160 голов, а также является лучшим бомбардиром команды в матчах чемпионата страны — 133 гола.
После завершения карьеры Симонян успешно работал тренером. В 1962 и 1969 он привел к победе в чемпионате СССР московский «Спартак», а в 1973 году — ереванский «Арарат». Это единственная победа армянского клуба за всю историю советских футбольных первенств.