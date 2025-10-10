Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.17
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
54.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.21
П2
3.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
87.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
21.00

Никита Симонян награжден званием Герой труда России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола», — отмечается в документе.

Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей государственной наградой за особые трудовые заслуги. Решение о награждении Симоняна было принято в преддверии его 99-летия, которое Никита Павлович отметит 12 октября.

Наибольшую известность получил как игрок московского «Спартака», за который выступал с 1949-го по 1959 год. Симонян — лучший бомбардир в истории московского «Спартака» — 160 голов, а также является лучшим бомбардиром команды в матчах чемпионата страны — 133 гола.

После завершения карьеры Симонян успешно работал тренером. В 1962 и 1969 он привел к победе в чемпионате СССР московский «Спартак», а в 1973 году — ереванский «Арарат». Это единственная победа армянского клуба за всю историю советских футбольных первенств.