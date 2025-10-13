Ричмонд
Быстров: Аршавин — легенда, а Глушенков пока что выскочка

Владимир Быстров иронично отреагировал на сравнения Глушенкова с Аршавиным.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что нет смысла сравнивать Андрея Аршавина и Максима Глушенкова, потому что у них разный опыт в футболе.

«Аршавин это легенда. А Глушенков пока что выскочка, который пришел в “Зенит” и ничего особо не выиграл. Да, он молодец, забивает. Но многие делали хет-трики и покеры, а потом пропадали. Уровень надо доказывать», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, в 2008 году после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА, а 2 декабря занял 6-е место в голосовании на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала «France Football», что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР. Через год занял 21-е место в голосовании на определение лучшего игрока 2009 года. Неоднократно признавался лучшим футболистом России. Больше всего он запомнился по выступлениям за «Зенит» и лондонский «Арсенал».

Максим Глушенков начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке», с 2024-го года стал часть петербургского «Зенита». В декабре того же года обновил рекорд команды по результативности в РПЛ. 27 сентября 2025 года в матче десятого тура РПЛ сделал покер в ворота «Оренбурга» (5:2).

