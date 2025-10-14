Ричмонд
Семак заявил, что его не задели слова Карпина о «Зените»

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак прокомментировал слова Валерия Карпина о том, что «Зенит» не может быть базовым клубом для сборной России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, на октябрьский сбор главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал 30 футболистов, трое из которых представляют клуб из Санкт-Петербурга. Также в состав сборной вошли три игрока московского «Спартака», шесть представителей ЦСКА, по пять футболистов из «Локомотива» и московского «Динамо». Игроки из других клубов представлены в меньшем количестве.

В преддверии матча с Боливией Карпин заявил, что «Зенит» и «Спартак» не могут быть базовыми клубами для национальной команды, из-за малого количества российских футболистов, получающих игровую практику.

«Если он так говорит, у каждого свое мнение. Почему это должно меня задевать? Мы тренируемся, работаем. У нас свои задачи, у тренера сборной — свои», — приводит слова Семака «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 14 октября, сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Боливии в Москве на «ВТБ-Арене».

В 2025 году подопечные Карпина в товарищеских встречах обыграли Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1) и Иран (2:1).


