Семак заявил, что его не задели слова Карпина о «Зените»

Напомним, на октябрьский сбор главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал 30 футболистов, трое из которых представляют клуб из Санкт-Петербурга. Также в состав сборной вошли три игрока московского «Спартака», шесть представителей ЦСКА, по пять футболистов из «Локомотива» и московского «Динамо». Игроки из других клубов представлены в меньшем количестве.
В преддверии матча с Боливией Карпин заявил, что «Зенит» и «Спартак» не могут быть базовыми клубами для национальной команды, из-за малого количества российских футболистов, получающих игровую практику.
«Если он так говорит, у каждого свое мнение. Почему это должно меня задевать? Мы тренируемся, работаем. У нас свои задачи, у тренера сборной — свои», — приводит слова Семака «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 14 октября, сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Боливии в Москве на «ВТБ-Арене».
В 2025 году подопечные Карпина в товарищеских встречах обыграли Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Нигерию (1:1), Беларусь (4:1), Иорданию (0:0), Катар (4:1) и Иран (2:1).