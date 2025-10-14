Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Эстония
:
Молдавия
П1
2.19
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Боливия
П1
1.27
X
6.83
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Грузия
П1
1.55
X
4.74
П2
6.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Болгария
П1
1.02
X
37.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Армения
П1
1.56
X
4.50
П2
6.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Венгрия
П1
1.25
X
7.44
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Израиль
П1
1.21
X
8.00
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Андорра
:
Сербия
П1
18.00
X
7.02
П2
1.21
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Латвия
:
Англия
П1
50.00
X
17.00
П2
1.07

Семак: У меня есть определенные вопросы к лимиту

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на Общероссийской тренерской конференции высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе. до модели «10 иностранцев в заявке и 5 на поле». Переход будет плавным: к сезону-2026/27 планируется формат «11/6», к 2027/28 — «10/6», а к 2028/29 — уже «10/5».

Сергей Семак в очередной раз раскритиковал планы ужесточить лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.

«У меня есть определенные вопросы к лимиту. Даже в ФНЛ проблема — найти футболиста до 21 года. Из тех, кого ставили искусственно, никто не заиграл. Мы должны понимать, какая цель стоит при введении лимита. На нынешнем этапе развития добавить две команды в РПЛ — хорошая идея. Но кто из российских футболистов придет в лигу? В ФНЛ за них тоже играют опытные игроки. Молодых не будет, потому что команды поставят перед собой задачу — не вылететь», — передает слова Семака Sport24.

«Почему мы были неконкурентоспособны в ЛЧ? Я могу назвать несколько фамилий, а вы даже не вспомните, что они выходили на поле за “Зенит”. У нас в ЛЧ играли Прохин или Мусаев. Кому-то из них это пошло на пользу? Они до сих пор без места в стартовом составе в РПЛ или даже ФНЛ», — добавил главный тренер «Зенита».

Сергей Семак — самый титулованный тренер России. На его счету 13 трофеев, включая 6 чемпионских титулов, 2 Кубка и 5 Суперкубков страны. По числу побед в чемпионатах России в качестве тренера Семак уступает только Олегу Романцеву (8).

В качестве футболиста является пятикратным победителем чемпионата России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы. Он был капитаном команды, достигшей наивысшего достижения в истории сборной.