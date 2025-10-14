Семак: У меня есть определенные вопросы к лимиту

«У меня есть определенные вопросы к лимиту. Даже в ФНЛ проблема — найти футболиста до 21 года. Из тех, кого ставили искусственно, никто не заиграл. Мы должны понимать, какая цель стоит при введении лимита. На нынешнем этапе развития добавить две команды в РПЛ — хорошая идея. Но кто из российских футболистов придет в лигу? В ФНЛ за них тоже играют опытные игроки. Молодых не будет, потому что команды поставят перед собой задачу — не вылететь», — передает слова Семака Sport24.