Семак: У меня есть определенные вопросы к лимиту

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе. до модели «10 иностранцев в заявке и 5 на поле». Переход будет плавным: к сезону-2026/27 планируется формат «11/6», к 2027/28 — «10/6», а к 2028/29 — уже «10/5».
Сергей Семак в очередной раз раскритиковал планы ужесточить лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.
«У меня есть определенные вопросы к лимиту. Даже в ФНЛ проблема — найти футболиста до 21 года. Из тех, кого ставили искусственно, никто не заиграл. Мы должны понимать, какая цель стоит при введении лимита. На нынешнем этапе развития добавить две команды в РПЛ — хорошая идея. Но кто из российских футболистов придет в лигу? В ФНЛ за них тоже играют опытные игроки. Молодых не будет, потому что команды поставят перед собой задачу — не вылететь», — передает слова Семака Sport24.
«Почему мы были неконкурентоспособны в ЛЧ? Я могу назвать несколько фамилий, а вы даже не вспомните, что они выходили на поле за “Зенит”. У нас в ЛЧ играли Прохин или Мусаев. Кому-то из них это пошло на пользу? Они до сих пор без места в стартовом составе в РПЛ или даже ФНЛ», — добавил главный тренер «Зенита».
Сергей Семак — самый титулованный тренер России. На его счету 13 трофеев, включая 6 чемпионских титулов, 2 Кубка и 5 Суперкубков страны. По числу побед в чемпионатах России в качестве тренера Семак уступает только Олегу Романцеву (8).
В качестве футболиста является пятикратным победителем чемпионата России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы. Он был капитаном команды, достигшей наивысшего достижения в истории сборной.