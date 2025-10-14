Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он снова работать в Европе

— У вас есть желание через какое‑то время снова поработать в Европе?
— У меня вообще никаких желаний не бывает. Я конкретный человек. Если мне кто‑то позвонит, значит я буду об этом думать. Если звонков нет — значит ты об этом и не думаешь, — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе. Под его руководством команда в Российской Премьер-лиге провела серию из семи матчей без поражений, проиграв лишь в 11‑м туре «Краснодару» (0:2). Черчесову 62 года, ранее он тренировал сборную Казахстана, венгерский «Ференцварош», сборную России, варшавскую «Легию», московские «Динамо» и «Спартак», грозненский «Терек» и пермский «Амкар».
В 11 турах «Ахмат» набрал 15 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы 19 октября сыграют на выезде с московским «Динамо».
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти