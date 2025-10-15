Президент футбольного клуба «Ростов» покинул должность

«Дорогие болельщики, я принял решение снять с себя полномочия президента футбольного клуба “Ростов”'. Это решение было непростым, так как “Ростов” для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет», — приводит пресс-служба слова Арутюнянца.
Арутюнянц занимал пост президента ФК «Ростов» с 2017 года. В декабре 2017 года Арутюнянц пригласил Валерия Карпина на просто главного тренера команды. На тот момент Карпин был редактором футбольных трансляций на канале «Матч ТВ» и уже полтора года не работал в футболе. Во главе желто-синих специалист проработал до 2025, не считая короткого перерыва вскоре после того, как Валерий Георгиевич возглавил национальную команду. Лучший результат в этот период — 4-е место в Российской Премьер-лиге в сезоне-2022/23.
После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице. В субботу, 18 октября «Ростов» сыграет на выезде против московского «Спартака». Начало встречи — в 15:15 по московскому времени.