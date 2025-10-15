Президент футбольного клуба «Ростов» покинул должность

Арутюнянц занимал пост президента ФК «Ростов» с 2017 года. В декабре 2017 года Арутюнянц пригласил Валерия Карпина на просто главного тренера команды. На тот момент Карпин был редактором футбольных трансляций на канале «Матч ТВ» и уже полтора года не работал в футболе. Во главе желто-синих специалист проработал до 2025, не считая короткого перерыва вскоре после того, как Валерий Георгиевич возглавил национальную команду. Лучший результат в этот период — 4-е место в Российской Премьер-лиге в сезоне-2022/23.