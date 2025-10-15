Станкович сообщал руководству о готовности покинуть «Спартак»

«То же самое может случиться с Кристианом Киву в “Интере”, Игором Тудором, Симоне Индзаги. Это нормально. Проблема лишь в том, что о моем уходе говорят анонимные люди в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они “хорошие люди”. И, если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Но, честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы уйти. Я сказал об этом четко и громко руководству клуба», — заявил Деян Станкович.
Также серб заявил, что российская общественность негативно к нему относится из‑за иностранного происхождения.
«Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране. “Спартак” — национальный клуб, самый популярный с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку “Спартаку” много. Я цель, потому что я иностранец! А “Спартак” — потому что это большой клуб, который любят огромное количество людей», — добавил главный тренер «Спартака».
Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. По итогам прошлого чемпионата красно-белые заняли четвертое место в чемпионате России. В нынешнем сезоне после 11 туров «Спартак» идет шестым в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.