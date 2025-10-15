Станкович сообщал руководству о готовности покинуть «Спартак»

«То же самое может случиться с Кристианом Киву в “Интере”, Игором Тудором, Симоне Индзаги. Это нормально. Проблема лишь в том, что о моем уходе говорят анонимные люди в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они “хорошие люди”. И, если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Но, честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы уйти. Я сказал об этом четко и громко руководству клуба», — заявил Деян Станкович.