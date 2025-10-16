Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.99
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42

Экс‑директор ЦСКА занял руководящий пост в «Спартаке»

«Спартак» объявил о назначении Андрея Мовсесьяна на пост заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

«Рад присоединиться к великому клубу “Спартак”, который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится “красно‑белым” и сделает команду сильнее. Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодежного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы», — приводит слова Мовсесьяна пресс-служба клуба.

В октябре новым генеральным директором стал Сергей Некрасов, пришедший на смену Олегу Малышеву. Некрасов ранее занимал пост вице-президента Газпромбанка. Вскоре после назначения Некрасова в «Спартак» СМИ опубликовали его фотографию в шарфе ЦСКА на трибунах «ВЭБ Арены».

Последним местом работы 49‑летнего специалиста был ЦСКА, который он покинул в декабре 2024 года. Мовсесьян работал в системе армейского клуба с 2012 года на позициях селекционера и спортивного директора.

Во время карьеры футболиста Мовсесьян провел 127 матчей за дубль красно-белых. Также он выступал за ЦСКА, нижегородский «Локомотив», «Сатурн», «Москву», «Луч-Энергию», «Терек» и сборную Армении.

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, на 6 баллов отставая от лидирующего ЦСКА. В субботу, 18 октября, красно-белые дома сыграют с «Ростовом».