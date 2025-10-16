Экс‑директор ЦСКА занял руководящий пост в «Спартаке»

«Рад присоединиться к великому клубу “Спартак”, который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится “красно‑белым” и сделает команду сильнее. Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодежного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы», — приводит слова Мовсесьяна пресс-служба клуба.