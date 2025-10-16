Экс‑директор ЦСКА занял руководящий пост в «Спартаке»

«Рад присоединиться к великому клубу “Спартак”, который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится “красно‑белым” и сделает команду сильнее. Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодежного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы», — приводит слова Мовсесьяна пресс-служба клуба.
В октябре новым генеральным директором стал Сергей Некрасов, пришедший на смену Олегу Малышеву. Некрасов ранее занимал пост вице-президента Газпромбанка. Вскоре после назначения Некрасова в «Спартак» СМИ опубликовали его фотографию в шарфе ЦСКА на трибунах «ВЭБ Арены».
Последним местом работы 49‑летнего специалиста был ЦСКА, который он покинул в декабре 2024 года. Мовсесьян работал в системе армейского клуба с 2012 года на позициях селекционера и спортивного директора.
Во время карьеры футболиста Мовсесьян провел 127 матчей за дубль красно-белых. Также он выступал за ЦСКА, нижегородский «Локомотив», «Сатурн», «Москву», «Луч-Энергию», «Терек» и сборную Армении.
После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, на 6 баллов отставая от лидирующего ЦСКА. В субботу, 18 октября, красно-белые дома сыграют с «Ростовом».