Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.86
П2
2.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.76
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.25
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.84
П2
5.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.90
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.97
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.39
П2
1.42

Дегтярев рассказал, что лимит на легионеров в РПЛ коснется 4 команд

Министр спорта РФ рассказал о планах по ужесточению лимита легионеров в РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, что ужесточение лимита на легионеров связано с тем, что игровое время иностранных игроков и их количество растет с каждым новым сезоном и продолжение этой тенденции может привести к тому, что российский футбол «потеряет лицо». Он также отметил, что предлагаемая форма легионеров — 10 в заявке и не более пяти на поле — серьезно коснется только четырех команд лиги. Остальные вписываются в этот лимит уже сейчас.

По нынешним правилам в заявке одновременно должны находиться не больше 13 легионеров и не более восьми одновременно на поле.

"Лимит на иностранных игроков — это ключевой инструмент Минспорта в этом деле наравне с подготовкой тренеров. Наше видение: к 2028 году прийти к параметрам не более десяти иностранных игроков в заявке команды и пяти на поле. Все остальные аспекты отрегулирует футбольное сообщество в лице Российского футбольного союза и лиг.

Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в российской Премьер-Лиге стало слишком много и доля их игрового времени постоянно растет. В сезоне-2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/2024 — 39%, а годом ранее — 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%. В российской Премьер-Лиге (РПЛ) задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо. При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров.

Финансовая сторона еще красноречивее. Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд руб. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска.

По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд руб., при этом 70% этих денег ушли иностранцам.

То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени. При этом у ряда богатейших клубов основными спонсорами выступают госкомпании. Возникает закономерный вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство — российских футболистов или трансферного рынка?

Напомню, что еще в 2017 году президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение сократить госфинансирование профессионального спорта: мы должны направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт. Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола. Справедливо сказал молодой футболист из «Урала» Фаниль Сунгатулин: «Иностранцев станет меньше, но они будут сильнее». Но главное — появится больше места для молодых российских амбициозных игроков, которые должны составлять основу всех российских клубов. Ужесточение лимита неизбежно заставит клубы за три года разглядеть и подготовить талантливых ребят в основу. Это станет шагом к честной конкуренции, устойчивому развитию, а также важной инвестицией в детско-юношеский спорт, будущее национальной сборной и доверие миллионов болельщиков«, — приводит слова Дегтярева “Коммерсант”.