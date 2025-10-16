Дегтярев рассказал, что лимит на легионеров в РПЛ коснется 4 команд

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, что ужесточение лимита на легионеров связано с тем, что игровое время иностранных игроков и их количество растет с каждым новым сезоном и продолжение этой тенденции может привести к тому, что российский футбол «потеряет лицо». Он также отметил, что предлагаемая форма легионеров — 10 в заявке и не более пяти на поле — серьезно коснется только четырех команд лиги. Остальные вписываются в этот лимит уже сейчас.
По нынешним правилам в заявке одновременно должны находиться не больше 13 легионеров и не более восьми одновременно на поле.
"Лимит на иностранных игроков — это ключевой инструмент Минспорта в этом деле наравне с подготовкой тренеров. Наше видение: к 2028 году прийти к параметрам не более десяти иностранных игроков в заявке команды и пяти на поле. Все остальные аспекты отрегулирует футбольное сообщество в лице Российского футбольного союза и лиг.
Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в российской Премьер-Лиге стало слишком много и доля их игрового времени постоянно растет. В сезоне-2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/2024 — 39%, а годом ранее — 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%. В российской Премьер-Лиге (РПЛ) задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо. При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров.
Финансовая сторона еще красноречивее. Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд руб. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска.
По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд руб., при этом 70% этих денег ушли иностранцам.
То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени. При этом у ряда богатейших клубов основными спонсорами выступают госкомпании. Возникает закономерный вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство — российских футболистов или трансферного рынка?
Напомню, что еще в 2017 году президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение сократить госфинансирование профессионального спорта: мы должны направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт. Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола. Справедливо сказал молодой футболист из «Урала» Фаниль Сунгатулин: «Иностранцев станет меньше, но они будут сильнее». Но главное — появится больше места для молодых российских амбициозных игроков, которые должны составлять основу всех российских клубов. Ужесточение лимита неизбежно заставит клубы за три года разглядеть и подготовить талантливых ребят в основу. Это станет шагом к честной конкуренции, устойчивому развитию, а также важной инвестицией в детско-юношеский спорт, будущее национальной сборной и доверие миллионов болельщиков«, — приводит слова Дегтярева “Коммерсант”.