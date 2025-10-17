Сперцян исключен из претендентов на звание «Джентльмен года»

Накануне полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом. Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК РФС) установлено, что армянский футболист произнес фразу на испанском языке в адрес Ндонга, которая не носила в себе признаки расизма, не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер в адрес соперника. Сперцян за оскорбительное поведение оштрафован на 150 тысяч рублей.
После опубликования итогов заседания КДК оргкомитет премии «Джентльмен года»-2025 выступил с заявлением.
«Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста “Краснодара” в списке соискателей черного смокинга джентльмена. Уверены, что сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета. Мы сожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии, которая проводится с 1994 года», — говорится в заявлении оргкомитета.
Отмечается, что Эдуард Сперцян был одним из лидеров голосования, которое недавно завершилось на сайте «КП Спорт». В число финальных претендентов по итогам голосования болельщиков вошли трое футболистов — Андрей Мостовой («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала). Голосование проходит в два этапа. Из тройки футболистов, за которых проголосовали болельщики, авторитетное жюри конкурса выберет победителя. В жюри входят легенды нашего футбола и известные журналисты из разных изданий.
В 2024 году лауреатом премии «Джентльмен года» стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.
