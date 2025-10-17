Сперцян исключен из претендентов на звание «Джентльмен года»

«Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста “Краснодара” в списке соискателей черного смокинга джентльмена. Уверены, что сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета. Мы сожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии, которая проводится с 1994 года», — говорится в заявлении оргкомитета.