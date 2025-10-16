Ричмонд
Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с Ндонгом

Полузащитника «Краснодара» оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Источник: Кадр из трансляции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом. Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга.

«Что касается Сперцяна, если оскорбительные слова не указаны в протоколе, не был удален игрок, то санкция в виде штрафа. КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей. Ндонг за агрессивное поведение был дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно», — сказал Григорьянц.

Он также сообщил, что стороны уладили конфликт.

«Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, ее судья не слышал, поэтому не смог отреагировать. Фраза была на испанском языке, адресовалась Ндонгу, но эта фраза не носила в себе признаков расизма, была без этого. Не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому действия Сперцяна спровоцировали Ндонга», — добавил Григорьянц. Глава КДК РФС отметил, что стороны достигли примирения и не имеют претензий друг к другу.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
