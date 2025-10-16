Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с Ндонгом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом. Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга.
«Что касается Сперцяна, если оскорбительные слова не указаны в протоколе, не был удален игрок, то санкция в виде штрафа. КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей. Ндонг за агрессивное поведение был дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно», — сказал Григорьянц.
Он также сообщил, что стороны уладили конфликт.
«Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, ее судья не слышал, поэтому не смог отреагировать. Фраза была на испанском языке, адресовалась Ндонгу, но эта фраза не носила в себе признаков расизма, была без этого. Не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому действия Сперцяна спровоцировали Ндонга», — добавил Григорьянц. Глава КДК РФС отметил, что стороны достигли примирения и не имеют претензий друг к другу.
