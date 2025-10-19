Карпин против Черчесова, матч Овечкина, «Ливерпуль» — «МЮ»: что смотреть сегодня

«Ахмат» во главе со Станиславом Черчесовым в турнирной таблице РПЛ идет сразу за «Динамо», уступая бело-голубым по дополнительным показателям. Грозненцы с Черчесовым проиграли лишь в одном матче из восьми, уступив в последнем туре действующему чемпиону страны «Краснодару» (0:2). В гостях «Ахмат» не так успешен, как на домашнем поле, но все же Черчесов попытается одержать верх над «Динамо» Карпина.