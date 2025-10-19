Ричмонд
Карпин против Черчесова, матч Овечкина, «Ливерпуль» — «МЮ»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях воскресенья, 19 октября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Теннис. Женщины. Нинбо. Финал. Екатерина Александрова (Россия, 10) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9)

12:00* (время начала может измениться) Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики в VK.

В финальном матче турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо встретятся первая ракетка России Екатерина Александрова и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Счет личных встреч между теннисистками 3−1 в пользу 10-й ракетки мира Александровой. В последней встрече Александрова обыграла Рыбакину — в 2024 году на турнире в Аделаиде.

В этом сезоне и Александрова, и Рыбакина завоевали по одному титулу. Кто добавит в свою копилку еще один трофей?

Теннис. Мужчины. Алма-Ата. Финал. Даниил Медведев (Россия, 14) — Корентен Муте (Франция, 41)

13:00* (время начала может измениться) Где смотреть: «Кинопоиск», паблик в VK.

В финале турнира категории АТР 250 в Алма-Ате 14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев поборется за титул с Корентеном Муте из Франции, который занимает 41-е место в мировом рейтинге.

Счет личных встреч между спортсменами — 1−1. В этом году Муте уже успел огорчить Медведева, обыграв его на турнире в Вашингтоне. Француз хочет завоевать первый титул в карьере, а Медведев может увеличить их число до 21. Кто победит в Казахстане?

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс»

19:30 Где смотреть: в тематических сообществах в VK.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 2, 19.10.2025, 19:30
Вашингтон
3
Ванкувер
4

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей арене примет «Ванкувер».

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин наконец-то открыл счет заброшенным шайбам в новом сезоне и теперь движется к отметке в 900 голов за карьеру в регулярных чемпионатах. «Вашингтон» в последнем матче разгромил «Миннесоту» 5:1 и теперь намерен обыграть «Ванкувер».

«Ванкувер» уже успел сменить главного тренера Рика Токкета на Адама Фута. Команда располагается в середине турнирной таблицы Западной конференции. В последнем матче «Ванкувер» был сильнее «Чикаго». Кто увезет очки из столицы США?

Футбол. АПЛ. 8-й тур. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

18:30 Где смотреть: в тематических сообществах в VK.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 8, 19.10.2025, 18:30
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2

В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» в АПЛ потерпел два поражения подряд, пропустив мячи на 97-й минуте от «Кристал Пэлас» (1:2) и на 95-й минуте от «Челси» (1:2). Также мерсисайдцы сенсационно уступили «Галатасараю» в Лиге чемпионов (0:1). Команда Арне Слота потеряла лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии и теперь занимает третью строчку с 15 баллами.

«Манчестер Юнайтед» продолжает выступать нестабильно. В 7 турах «красные дьяволы» одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. Подопечные Рубена Аморима застряли в середине турнирной таблицы и, чтобы выбраться оттуда, нужно обыгрывать «Ливерпуль» на «Энфилде».

Футбол. РПЛ. 12-й тур. «Динамо» — «Ахмат»

19:30 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

В матче 12-го тура чемпионата России московское «Динамо» на своем поле примет грозненский «Ахмат».

«Динамо» под руководством Валерия Карпина перед паузой на матчи сборных уступило «Локомотиву» со счетом 3:5. Бело-голубые идут на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В текущем сезоне «Динамо» одержало 4 победы в 11 турах — все над командами, занимающими места не выше 10-го.

«Ахмат» во главе со Станиславом Черчесовым в турнирной таблице РПЛ идет сразу за «Динамо», уступая бело-голубым по дополнительным показателям. Грозненцы с Черчесовым проиграли лишь в одном матче из восьми, уступив в последнем туре действующему чемпиону страны «Краснодару» (0:2). В гостях «Ахмат» не так успешен, как на домашнем поле, но все же Черчесов попытается одержать верх над «Динамо» Карпина.

Автоспорт. «Формула-1». 19-й этап. Гран- при США

22:00 Где смотреть: в тематических сообществах в VK.

Самые быстрые гонщики и болиды покажут себя в Остине на Гран-при США.

Действующий лидер зачета пилотов «Формулы-1» Оскар Пиастри из «Макларена» стремительно теряет очки относительно идущего на втором месте Ландо Норриса и Макса Ферстаппена, который занимает третью строчку. Сумеет ли Пиастри одержать победу в Остине? Или же его партнер по команде Норрис окажется сильнее? А может, Ферстаппен одержит пятую победу в сезоне?

Динамо
2:2
Первый тайм: 1:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Голы
Динамо
Иван Сергеев
16′
Константин Тюкавин
(Иван Сергеев)
90+4′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
21′
Эгаш Касинтура
(Мохамед Конате)
88′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Лечи Садулаев
38′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
9′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
10
Бителло
36′
55
Максим Осипенко
18′
4
Хуан Хосе Касерес
63′
50
Александр Кутицкий
21
Антон Миранчук
44′
91
Ярослав Гладышев
72′
76′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
63′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
44
Антонио Диас Рубенс
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
15′
42
Мануэль Келиано
20
Максим Самородов
75′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
81′
13
Мохамед Конате
Статистика
Динамо
Ахмат
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
6
4
Угловые
2
7
Фолы
14
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти