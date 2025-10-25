Матч «Зенит» — «Динамо» 26 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.60
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.30
П2
8.75
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.08
П2
3.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
2
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
12.50
П2
29.00
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.48
П2
1.93
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.34
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.50
П2
5.20
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.44
X
4.07
П2
2.03
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
12.00
X
7.75
П2
1.23
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.29
П2
4.44
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.72
П2
3.12
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.69
П2
5.27
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.99
П2
7.75
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.12
П2
5.70
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.10
П2
3.25
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Испания
17:15
Эспаньол
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.92
П2
1.35
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.29
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.96
П2
3.43
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.40
П2
6.91
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.55
П2
6.40
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.97
П2
4.04
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.35
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.13
X
4.18
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.59
X
3.66
П2
2.09
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56

Матч «Зенит» — «Динамо» 26 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 26 октября, состоится матч 13-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 17:30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Алексей Сухой (Московская область). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Центральный матч тура с учетом богатой истории игр и скандалов во встречах «Зенита» и «Динамо» друг с другом. «Зенит» постепенно набирает ход, хотя никак не может вернуться в тройку лидеров. В первую очередь, потому что те стараются очки не терять. Что касается собственных результатов, у подопечных Сергея Семака этой осенью все достойно. Последнее (и единственное в нынешнем чемпионате) поражение было аж 9 августа от «Ахмата», а далее сине-бело-голубые выиграли все матчи за исключением гостевых встреч со «Спартаком» (2:2), «Балтикой» (0:0) и «Акроном» (1:1). Отдельно стоит отметить результаты экс-чемпиона на «Газпром Арене»: лишь ЦСКА на старте сезона удалось увезти отсюда ничью, а все остальные хозяевам проиграли.

«Динамо» при Валерии Карпине — сплошные противоречия. Клуб наверняка ждал большего от главного тренера сборной. Потенциал у бело-голубых значительный, и команде с таким подбором игроков не пристало плестись в середине таблицы. «Динамо» настолько нестабильно, что даже в отдельно взятом матче может чередовать блестящие отрезки с провальными: особенно яркий пример — недавняя эпическая заруба с «Локомотивом» (3:5). Таким же противоречивым вышел чудом спасенный домашний матч с «Ахматом» (2:2). Забивают динамовцы почти столько же, сколько «Зенит», хотя отстают в таблице на 7 очков, а вот пропускают — в два раза больше. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

В Питер «Динамо» едет без двух ключевых фигур в центре поля: у Данила Глебова перебор карточек, у Антона Миранчука — травма. Есть проблемы со здоровьем у основного вратаря Андрея Лунева. Потери хозяев не такие значительные, но важно отметить отсутствие основного нападающего Матео Кассьерры, получившего травму в Сочи.

С учетом всех обстоятельств букмекеры называют фаворитом «Зенит». Ставки на его победу принимают с коэффициентом 1,61, а, скажем, двойной шанс «Динамо» (ничья или победа гостей) оценивается в 2,46. Ничья идет за 4,40, выигрыш подопечных Карпина — за 5,60. Обычно очные встречи «Зенита» и «Динамо» не баловали зрителей большим числом голов, но эксперты ожидают, что в этот раз будет иначе. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1,65, а меньше 2.5 — 2,15.

Футбол. Премьер-лига
26.10
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.44
П2
5.70