Матч «Зенит» — «Динамо» 26 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Центральный матч тура с учетом богатой истории игр и скандалов во встречах «Зенита» и «Динамо» друг с другом. «Зенит» постепенно набирает ход, хотя никак не может вернуться в тройку лидеров. В первую очередь, потому что те стараются очки не терять. Что касается собственных результатов, у подопечных Сергея Семака этой осенью все достойно. Последнее (и единственное в нынешнем чемпионате) поражение было аж 9 августа от «Ахмата», а далее сине-бело-голубые выиграли все матчи за исключением гостевых встреч со «Спартаком» (2:2), «Балтикой» (0:0) и «Акроном» (1:1). Отдельно стоит отметить результаты экс-чемпиона на «Газпром Арене»: лишь ЦСКА на старте сезона удалось увезти отсюда ничью, а все остальные хозяевам проиграли.