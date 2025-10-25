Матч «Зенит» — «Динамо» 26 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 17:30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Алексей Сухой (Московская область). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Центральный матч тура с учетом богатой истории игр и скандалов во встречах «Зенита» и «Динамо» друг с другом. «Зенит» постепенно набирает ход, хотя никак не может вернуться в тройку лидеров. В первую очередь, потому что те стараются очки не терять. Что касается собственных результатов, у подопечных Сергея Семака этой осенью все достойно. Последнее (и единственное в нынешнем чемпионате) поражение было аж 9 августа от «Ахмата», а далее сине-бело-голубые выиграли все матчи за исключением гостевых встреч со «Спартаком» (2:2), «Балтикой» (0:0) и «Акроном» (1:1). Отдельно стоит отметить результаты экс-чемпиона на «Газпром Арене»: лишь ЦСКА на старте сезона удалось увезти отсюда ничью, а все остальные хозяевам проиграли.
«Динамо» при Валерии Карпине — сплошные противоречия. Клуб наверняка ждал большего от главного тренера сборной. Потенциал у бело-голубых значительный, и команде с таким подбором игроков не пристало плестись в середине таблицы. «Динамо» настолько нестабильно, что даже в отдельно взятом матче может чередовать блестящие отрезки с провальными: особенно яркий пример — недавняя эпическая заруба с «Локомотивом» (3:5). Таким же противоречивым вышел чудом спасенный домашний матч с «Ахматом» (2:2). Забивают динамовцы почти столько же, сколько «Зенит», хотя отстают в таблице на 7 очков, а вот пропускают — в два раза больше. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В Питер «Динамо» едет без двух ключевых фигур в центре поля: у Данила Глебова перебор карточек, у Антона Миранчука — травма. Есть проблемы со здоровьем у основного вратаря Андрея Лунева. Потери хозяев не такие значительные, но важно отметить отсутствие основного нападающего Матео Кассьерры, получившего травму в Сочи.
С учетом всех обстоятельств букмекеры называют фаворитом «Зенит». Ставки на его победу принимают с коэффициентом 1,61, а, скажем, двойной шанс «Динамо» (ничья или победа гостей) оценивается в 2,46. Ничья идет за 4,40, выигрыш подопечных Карпина — за 5,60. Обычно очные встречи «Зенита» и «Динамо» не баловали зрителей большим числом голов, но эксперты ожидают, что в этот раз будет иначе. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1,65, а меньше 2.5 — 2,15.