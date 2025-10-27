Ричмонд
Губерниев: Боюсь, заканчивать сезон с «Динамо» будет другой тренер

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев предположил, что «Динамо» может поменять тренера до конца сезона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое предположение по поводу игры московского «Динамо» в сезоне-2025/2026.

— Нет ощущения, что «Динамо» превращается в середняка Премьер-Лиги? Команду, условно, седьмого-восьмого места?

— Игра не идет, надо прибавлять и тренеру, и футболистам. Понятно, что уже часть чемпионата прошла, и, конечно, многие вправе были ожидать от сынов Карпина взрослой игры, но пока она подростковая.

Валерию Георгиевичу нужно быть чуть более подвижным, а он придерживается схемы, в которую верит, которую считает нужной, но современный футбол, современный спорт шире схем. Я хочу пожелать «Динамо» подвижности, потому что если этой подвижности не будет, такой амплитуды и вариативности, тогда заканчивать чемпионат, я боюсь, будет другой тренер, — сказал Губерниев Metaratings.ru.

Напомним, с лета 2025-го года команду возглавил Валерий Карпин. Последним клубом, в котором работал 56-летний специалист, был «Ростов». Карпин возглавлял донскую команду с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло пятое место в Российской Премьер-Лиге и дошло до второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. С 2023 года по май 2025 года главным тренером «Динамо» был Марцел Личка.

На данный момент «Динамо» из Москвы занимает девятую строчку в РПЛ. После 13 туров у команды на счету 16 очков. «Динамо» не выиграло в 4 из 6 последних матчей в рамках лиги.

