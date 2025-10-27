Губерниев: Боюсь, заканчивать сезон с «Динамо» будет другой тренер

Валерию Георгиевичу нужно быть чуть более подвижным, а он придерживается схемы, в которую верит, которую считает нужной, но современный футбол, современный спорт шире схем. Я хочу пожелать «Динамо» подвижности, потому что если этой подвижности не будет, такой амплитуды и вариативности, тогда заканчивать чемпионат, я боюсь, будет другой тренер, — сказал Губерниев Metaratings.ru.