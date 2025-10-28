Ричмонд
Лев Лещенко заявил, что ему грустно от игры «Динамо»

Народный артист России и известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о последних результатах бело-голубых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Не получается ничего пока. Очень невыразительная игра была. “Зенит” явно команда более профессиональная что ли. Мне грустно от результатов “Динамо”. 13 туров, пока ничего. Самое главное даже не проигрыши, непонятно какая игра: от защиты, нападения. Комбинационного футбола мало, травмы преследуют, чехарда с заменами. Основной состав не наигран», — приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

«Первый тайм с “Локомотивом” был ярким, начало матча с “Зенитом”, но потом что-то развалилось. Расулов симпатичный парень очень. И Бабаев, который отыграл с “Крыльями”. Не понимаю, почему в конце игры с “Зенитом” не было замен: подключить свежие силы и всех молодых ребят. Выход Кутицкого вообще был непонятен для меня», — добавил Лев Валерьянович.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло пятое место в Российской Премьер-Лиге и дошло до второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. С 2023 года по май 2025 года главным тренером «Динамо» был Марцел Личка.

С лета 2025 года команду возглавляет Валерий Карпин. На данный момент «Динамо» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 13 туров у команды на счету 16 очков. «Динамо» не выиграло в 4 из 6 последних матчей в рамках лиги. В субботу, 1 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют в Казани против «Рубина».

