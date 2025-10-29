Павел Мамаев раскрыл, за кого болеет в РПЛ

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев рассказал, за какой клуб РПЛ болеет в текущем сезоне-2025/2026.
«Если убрать все симпатии, мне бы очень хотелось, чтобы “Краснодар” в этом году повторил достижение прошлого сезона. Потому что если “Краснодар” выиграет чемпионство два года подряд, уйдут все разговоры о некой случайности, что там “Зенит” был не в той форме. Если “Краснодар” будет дважды подряд чемпионом, то перейдет в когорту прямо топ-клубов нашей страны без лишних обсуждений. Их будут обсуждать не как клуб, который стал случайно чемпионом, а как ежегодного претендента на это», — заявил Мамаев в эфире подкаста Федора Смолова.
При этом, по словам Мамаева, если опираться на его личные предпочтения, то он поддерживает кроме «Краснодара» еще ЦСКА и «Балтику».
Напомним, что на протяжении карьеры полузащитника Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Химки».
Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом Российской Премьер-лиги. Клуб обошел на один балл в турнирной таблице «Зенит», который ранее забирал чемпионство несколько сезонов подряд.
В турнирной таблице после 13 туров «Краснодар» на первом месте с 29 очками, а «Зенит» четвертый и отстает от лидера на три балла. ЦСКА находится на третьем месте с 27 очками, столько же у занимающего вторую строчку турнирной таблицы «Локомотива».