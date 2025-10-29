Павел Мамаев раскрыл, за кого болеет в РПЛ

«Если убрать все симпатии, мне бы очень хотелось, чтобы “Краснодар” в этом году повторил достижение прошлого сезона. Потому что если “Краснодар” выиграет чемпионство два года подряд, уйдут все разговоры о некой случайности, что там “Зенит” был не в той форме. Если “Краснодар” будет дважды подряд чемпионом, то перейдет в когорту прямо топ-клубов нашей страны без лишних обсуждений. Их будут обсуждать не как клуб, который стал случайно чемпионом, а как ежегодного претендента на это», — заявил Мамаев в эфире подкаста Федора Смолова.