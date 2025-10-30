Ричмонд
ЦСКА и «Динамо» интересуются мексиканским форвардом

22-летний нападающий «Гвадалахары» Армандо Гонсалес может продолжить карьеру в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Как сообщает Sport24, к Армандо Гонсалесу проявляют интерес московские «Динамо» и ЦСКА. Также с представителями футболиста ранее контактировал «Зенит». Московские клубы в ближайшее время хотят обсудить условия перехода с самим футболистом. Переговоры с «Гвадалахарой» могут начаться в ближайшее время.

Армандо Гонсалес выступает за «Гвадалахару» с января 2024 года. Во всех турнирах он забил за клуб 15 голов в 43 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает мексиканца в 2,5 миллиона евро.

В чемпионате России уже играют два мексиканца: защитник Сесар Монтес выступает за московский «Локомотив», а полузащитник Луис Чавес защищает цвета «Динамо».

После 13 сыгранных матчей турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который набрал 29 очков. Вторую строчку занимает «Локомотив» с 27 очками, а на третьей строчке находится ЦСКА, имеющий в активе также 27 баллов. В активе «Динамо» 16 очков. Бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице.