ЦСКА и «Динамо» интересуются мексиканским форвардом

Как сообщает Sport24, к Армандо Гонсалесу проявляют интерес московские «Динамо» и ЦСКА. Также с представителями футболиста ранее контактировал «Зенит». Московские клубы в ближайшее время хотят обсудить условия перехода с самим футболистом. Переговоры с «Гвадалахарой» могут начаться в ближайшее время.