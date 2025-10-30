Летом «Спартак» отказался от подписания Наира Тикнизяна

Наир Тикнизян после завершения сезона-2024/25 покинул «Локомотив» на правах свободного агента, а через некоторое время подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой».
— Тикнизян мог оказаться в «Спартаке»?
— До какой-то конкретики не дошло. Когда я этим летом встречался с Кахигао и Малышевым по поводу Комличенко, задал конкретный вопрос: «Вам интересен Тикнизян и еще один игрок?» Кахигао ответил, что футболисты хорошие, но на данный момент это — не приоритет для «Спартака».
— Это ведь правда, что «Зенит» и «Локомотив» зимой 2024 года договорились по сумме трансфера Тикнизяна?
— Да, клубы достигли договоренности. И нам давали в «Зените» неплохой контракт по сравнению с локомотивским, спору нет. Но по ряду моментов, о которых говорить не буду, мы с клубом договориться не сумели.
— Писали, что вы просили для Наира зарплату 2 миллиона евро в год. Так?
— То, что мы якобы затребовали 2 миллиона — это бред. Мы же в своем уме и понимаем, что и как. Даже близко никаких 2 миллионов там не было.
— А если бы «Зенит» дал эти 2 миллиона?
— Если бы дал, тогда бы подумали. Но я честно вам скажу, у Наира изначально было желание попробовать силы в Европе. Он как только выбрал сборную Армению и поиграл против сильных команд вроде Турции и Хорватии, сразу сказал: «Блин, хочу в Европу». Он сейчас вот за «Црвену» против «Порту» играл в Португалии и был поражен атмосферой на матче, — передает слова Клюева «РБ Спорт».
Также Клюев рассказал о том, что игру «Црвены Звезды» с «Брагой» в Лиге Европы посещали скауты «Порту». По словам агента, скауты заинтересовались Тикнизяна, который очень уверенно провел ту встречу. В сезоне-2025/26 26-летний футболист сборной Армении провел 15 матчей с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.