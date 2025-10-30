Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.10
П2
3.05
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.25
П2
2.16
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2

Летом «Спартак» отказался от подписания Наира Тикнизяна

Московский «Спартак» летом отказался от подписания Наира Тикнизяна. Об этом рассказал представитель игрока 26-летнего игрока Александр Клюев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Наир Тикнизян после завершения сезона-2024/25 покинул «Локомотив» на правах свободного агента, а через некоторое время подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой».

— Тикнизян мог оказаться в «Спартаке»?

— До какой-то конкретики не дошло. Когда я этим летом встречался с Кахигао и Малышевым по поводу Комличенко, задал конкретный вопрос: «Вам интересен Тикнизян и еще один игрок?» Кахигао ответил, что футболисты хорошие, но на данный момент это — не приоритет для «Спартака».

— Это ведь правда, что «Зенит» и «Локомотив» зимой 2024 года договорились по сумме трансфера Тикнизяна?

— Да, клубы достигли договоренности. И нам давали в «Зените» неплохой контракт по сравнению с локомотивским, спору нет. Но по ряду моментов, о которых говорить не буду, мы с клубом договориться не сумели.

— Писали, что вы просили для Наира зарплату 2 миллиона евро в год. Так?

— То, что мы якобы затребовали 2 миллиона — это бред. Мы же в своем уме и понимаем, что и как. Даже близко никаких 2 миллионов там не было.

— А если бы «Зенит» дал эти 2 миллиона?

— Если бы дал, тогда бы подумали. Но я честно вам скажу, у Наира изначально было желание попробовать силы в Европе. Он как только выбрал сборную Армению и поиграл против сильных команд вроде Турции и Хорватии, сразу сказал: «Блин, хочу в Европу». Он сейчас вот за «Црвену» против «Порту» играл в Португалии и был поражен атмосферой на матче, — передает слова Клюева «РБ Спорт».

Также Клюев рассказал о том, что игру «Црвены Звезды» с «Брагой» в Лиге Европы посещали скауты «Порту». По словам агента, скауты заинтересовались Тикнизяна, который очень уверенно провел ту встречу. В сезоне-2025/26 26-летний футболист сборной Армении провел 15 матчей с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.