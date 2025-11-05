Федорищев высказался о перспективах Адиева во главе «Крыльев»

«Я уже говорил, что тренер работает до конца года, мы с ним обсуждаем будущее. Говорил об этом еще неделю назад», — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».
Также Вячеслав Федорищев объяснил неудачные результаты «Крыльев Советов» в Российской Премьер-лиге в сезоне-2025/26.
«Мы видим, что сезон проходит очень сложно. В том числе потому что у нас много сильных команд в верхней восьмерке, с ними конкурировать — это серьезная спортивная задача. Но мы идем тем курсом, который наметили», — цитирует губернатора Самарской области ТАСС.
Магомед Адиев возглавляет «Крылья Советов» с начала июня 2025 года. В текущем сезоне самарский клуб занимает 13-е место в Российской Премьер-лиге после 14 туров. В воскресенье, 9 ноября, «Крылья Советов» в рамках 15-го тура РПЛ сыграют дома с петербургским «Зенитом».
Осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самой обсуждаемой персоной в российском футболе, заявив, что представитель «Крыльев Советов» сообщил ему о долге клуба в 36 миллионов рублей перед «преступниками, связанными с коррупцией в судействе». В январе в Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Хасанби Биджиев
Магомед Адиев
Уссем Мрезиг
(Мохамед Аззи)
5′
Мехди Мубарик
(Гамид Агаларов)
78′
39
Тимур Магомедов
13
Сослан Кагермазов
59′
5
Джемал Табидзе
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
90+3′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
90′
53
Шамиль Гаджиев
6
Мехди Мубарик
90′
98
Гаджи Будунов
16
Уссем Мрезиг
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
74′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
78′
7
Хазем Мастури
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
73′
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
15
Николай Рассказов
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
81′
8
Максим Витюгов
11
Амар Рахманович
58′
7
Вадим Раков
9
Алексей Сутормин
46′
26
Джимми Марин
84′
19
Иван Олейников
72′
38
Адольфо Гайч
6
Сергей Бабкин
81′
14
Михайло Баньяц
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти