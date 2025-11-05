Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.00
П2
1.48
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.45
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.40
П2
5.99
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.68
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.56
П2
2.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
9.50

Федорищев высказался о перспективах Адиева во главе «Крыльев»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев доработает в команде как минимум до конца года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я уже говорил, что тренер работает до конца года, мы с ним обсуждаем будущее. Говорил об этом еще неделю назад», — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

Также Вячеслав Федорищев объяснил неудачные результаты «Крыльев Советов» в Российской Премьер-лиге в сезоне-2025/26.

«Мы видим, что сезон проходит очень сложно. В том числе потому что у нас много сильных команд в верхней восьмерке, с ними конкурировать — это серьезная спортивная задача. Но мы идем тем курсом, который наметили», — цитирует губернатора Самарской области ТАСС.

Магомед Адиев возглавляет «Крылья Советов» с начала июня 2025 года. В текущем сезоне самарский клуб занимает 13-е место в Российской Премьер-лиге после 14 туров. В воскресенье, 9 ноября, «Крылья Советов» в рамках 15-го тура РПЛ сыграют дома с петербургским «Зенитом».

Осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самой обсуждаемой персоной в российском футболе, заявив, что представитель «Крыльев Советов» сообщил ему о долге клуба в 36 миллионов рублей перед «преступниками, связанными с коррупцией в судействе». В январе в Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Динамо Мх
2:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 17:45 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Магомед Адиев
Голы
Динамо Мх
Уссем Мрезиг
(Мохамед Аззи)
5′
Мехди Мубарик
(Гамид Агаларов)
78′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
13
Сослан Кагермазов
59′
5
Джемал Табидзе
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
90+3′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
90′
53
Шамиль Гаджиев
6
Мехди Мубарик
90′
98
Гаджи Будунов
16
Уссем Мрезиг
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
74′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
78′
7
Хазем Мастури
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
73′
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
15
Николай Рассказов
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
81′
8
Максим Витюгов
11
Амар Рахманович
58′
7
Вадим Раков
9
Алексей Сутормин
46′
26
Джимми Марин
84′
19
Иван Олейников
72′
38
Адольфо Гайч
6
Сергей Бабкин
81′
14
Михайло Баньяц
Статистика
Динамо Мх
Крылья Советов
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
6
1
Угловые
9
2
Фолы
16
18
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти