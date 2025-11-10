Журналист «Матч ТВ»: хотелось ответить Станковичу по-мужски

После матча на флеш-интервью Станкович выразил недовольство тем, что Ахмадов задал ему всего один вопрос о игре — о желтой карточке, полученной во втором тайме за эмоциональное поведение. Тренер раскритиковал журналиста в прямом эфире за непрофессионализм, обращаясь к нему на английском, итальянском и сербском языках.
— Я никогда не являлся фанатом «Спартака». Но с момента, как мы работаем с клубом, я всегда видел, что люди в нем максимально корректны. У них есть традиции, очень правильно себя ведут. И футболисты, которые играют в «Спартаке», максимально правильно себя ведут.
Один из тренеров, который работал в Грозном, говорил: «Нас в “Спартаке” учили вести себя корректно, не отказывать в автографах и так далее». Я это запомнил. Конечно, есть мелкие перепалки. Но это никогда не доходило до людей, которые обслуживают матчи. У меня нет задачи задеть кого‑то. Получилось, как получилось. В частной ситуации я бы повел себя по‑другому. Но тут я представляю канал, представляю свою нацию, как бы это пафосно ни звучало.
Хотелось ли ответить по-мужски? Конечно, хотелось. С первых секунд хотелось. Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где‑то на улице я бы мог ему жестко ответить. И я уверен, что если бы не было сдерживающих факторов, ни Деян, ни кто‑то другой так себя бы не вел. Да, он был жестким футболистом. Но сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев. Может быть, лет 10 назад я бы не смог сдержаться. Но сейчас ответственность другая, повзрослел, — сказал Ахмадов.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. 22 ноября «красно-белые» дома сыграют против ЦСКА.
