СМИ: Стали известны три варианта лимита на легионеров в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ обсуждают несколько вариантов формулы будущего лимита на легионеров, сообщает «Чемпионат».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе. До модели «10 иностранцев в заявке и 5 на поле». Переход будет плавным: к сезону-2026/27 планируется формат «11/6», к 2027/28 — «10/6», а к 2028/29 — уже «10/5».

«Первый вариант: лимит, который предлагает Михаил Дегтярев — 10 легионеров в заявке и пять на поле. Второй — оставить нынешний лимит в 13 легионеров в заявке и восемь — на поле, но ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров ввести пошлины. Третий вариант — ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и семь на поле», — приводит слова источника, близкого к ситуации «Чемпионат».

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку на матч 13 иностранных футболистов, однако выпускать на поле только восемь из них.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него есть вопросы к лимиту.


«У меня есть определенные вопросы к лимиту. Даже в ФНЛ проблема — найти футболиста до 21 года. Из тех, кого ставили искусственно, никто не заиграл. Мы должны понимать, какая цель стоит при введении лимита. На нынешнем этапе развития добавить две команды в РПЛ — хорошая идея. Но кто из российских футболистов придет в лигу? В ФНЛ за них тоже играют опытные игроки. Молодых не будет, потому что команды поставят перед собой задачу — не вылететь», — передает слова Семака Sport24.