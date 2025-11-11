Ричмонд
Григорян сравнил тренерский штаб «Спартака» с цыганами

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал поведение наставника «Спартака» Деяна Станковича и его помощников после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Во время послематчевого флеш-интервью Станкович вступил в конфронтацию с журналистом. Сербский специалист выразил недовольство тем, что ему был задан всего лишь один вопрос по поводу матча — о желтой карточке, полученной во втором тайме за эмоциональное поведение. Тренер раскритиковал журналиста в прямом эфире за непрофессионализм, обращаясь к нему на английском, итальянском и сербском языках.

«Я обсуждал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за десять минут до конца. И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, что хотят… Но они вели себя как цыгане. Мне это так неприятно было. Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: “Это что вообще такое?” Просто орут, кричат, выбегают», — сказал Григорян в эфире «Коммент.Live».

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Под его руководством «красно-белые» провели 64 матча, в которых одержали 37 побед при 10 ничьих и 17 поражениях. Контракт 47-летнего серба с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В тренерский штаб Станковича входят двое сербов (Ненад Сакич и Ненад Джорджевич) и четверо итальянцев (Пьерлуиджи Бривио, Федерико Паннончини, Винченцо Сассо и Андреа Фардоне).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. 22 ноября «красно-белые» дома сыграют против ЦСКА.