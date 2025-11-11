«Спартак» зимой может подписать Вадима Ракова

— Скорее всего, зимой «Спартак» приобретет Ракова.
— Зачем?
— Он российский игрок, который может играть на нескольких позициях. «Спартак» — единственная команда в чемпионате, где все голы забили иностранцы. В зоне атаки нет ни одного русского игрока. Поэтому надо приобрести.
— Раков даст стабильное качество?
— Хотя бы будет один игрок, выходящий на замену.
— Зачем «Локомотиву» расставаться с Раковым?
— У него есть отступные, при чем тут «зачем»? Им сейчас нужны деньги, чтобы выкупить Пруцева, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».
Права на 20-летнего вингера принадлежат «Локомотив», но сезон-2025/26 Вадим Раков проводит за «Крылья Советов». За самарский клуб он провел 11 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.