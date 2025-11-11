Ричмонд
Вендел рассказал, при каком условии покинет «Зенит»

Бразильский футболист Вендел заявил, что покинет петербургский «Зенит» только в том случае, если будет уверен в новом клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

1 ноября бразилец подписал новый контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29. Его предыдущий контракт истекал в июне 2028 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона Российской премьер-лиги, однако позднее в бразильской команде сообщили о расторжении сделки.

«Мне казалось, что “Ботафого” — это амбициозный проект, на тот момент клуб только что выиграл Серию А и Кубок Либертадорес. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в “Зените”. Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы выбраться отсюда, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит», — цитирует Вендела Globo.

«Я знаю, что это трудная сделка для любого бразильского клуба из-за высокой стоимости. Это были длительные переговоры, клуб был практически одержим моим подписанием. Когда они в последний момент сдались, как я мог в это поверить, верно? Невозможно, чтобы они полностью изменили свое мнение за короткое время», — добавил он.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за 20 млн евро. 28-летний бразилец провел за сине-бело-голубых 163 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 39 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.