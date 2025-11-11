Вендел рассказал, при каком условии покинет «Зенит»

«Мне казалось, что “Ботафого” — это амбициозный проект, на тот момент клуб только что выиграл Серию А и Кубок Либертадорес. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в “Зените”. Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы выбраться отсюда, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит», — цитирует Вендела Globo.