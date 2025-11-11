Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
6.20
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Юрий Семин заступился за Станковича, обратившись к журналистам

Экс-главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин считает, что журналисты очень негативно относятся к главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Деян Станкович сорвался на журналиста «Матч ТВ» Адама Ахмадова во время послематчевого интервью по итогам игры 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» в Грозном. Почти сразу после этого тренер красно-белых не вышел на пресс-конференцию из-за «сорванного голоса».

«Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу», — цитирует Семина РИА Новости.

По результатам первого круга Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА, который по итогам 15 туров идет на втором месте, уступая по дополнительным показателям «Краснодару».

46-летний Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019-го по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также Станкович работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством сербского специалиста трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.

Юрий Семин возглавлял московский «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.