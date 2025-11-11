Юрий Семин заступился за Станковича, обратившись к журналистам

Юрий Семин возглавлял московский «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.