Юрий Семин заступился за Станковича, обратившись к журналистам

Деян Станкович сорвался на журналиста «Матч ТВ» Адама Ахмадова во время послематчевого интервью по итогам игры 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» в Грозном. Почти сразу после этого тренер красно-белых не вышел на пресс-конференцию из-за «сорванного голоса».
«Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу», — цитирует Семина РИА Новости.
По результатам первого круга Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА, который по итогам 15 туров идет на втором месте, уступая по дополнительным показателям «Краснодару».
46-летний Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019-го по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также Станкович работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством сербского специалиста трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.
Юрий Семин возглавлял московский «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.